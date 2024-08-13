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美國經濟持續擴張 近6成受訪者誤認正處於衰退

財經新聞組／綜合報導
調查顯示多數美國人一直以為美國經濟已陷入衰退。（路透）
調查顯示多數美國人一直以為美國經濟已陷入衰退。（路透）

即使在持續的通貨膨脹和高利率情況下，美國經濟仍然非常強勁。然而，根據Affirm於6月對2000名美國成年人進行的一項最新調查，59%的受訪者錯誤地認為美國目前正處於衰退之中。

Affirm發現，大多數受訪者表示，由於成本上升和收支平衡困難，他們認為經濟衰退大約在15個月前的去年3月開始，並可能持續到2025年7月。

自新冠疫情以來，美國經濟持續擴張，避開了先前的經濟衰退預測。

美國國家經濟研究局正式將衰退定義為「經濟活動顯著下降，遍及整個經濟體並持續數月以上」。上次出現這種情況是在2020年初，當時經濟突然停滯。

話雖如此，無論國家的經濟狀況如何，許多美國人都在日常用品天價的面前掙扎；大多數人已經耗盡積蓄，現在只能依靠信用卡來維持收支平衡。

Affirm產品資深副總裁卡普爾(Vishal Kapoor)說，「金錢永遠擺在第一位。」「消費者雖具韌性，但仍會感受到了物價上漲的壓力。」

經濟學家一直在努力解決經濟運作狀況與人們對自己財務狀況的看法之間日益脫節的問題。

摩根大通全球研究主席張喬伊(Joyce Chang)認為當前正處於「氛圍衰退」（vibecession)中：「財富創造集中在屋主和高收入階層，但可能有大約三分之一的人口被排除在外，這就是為什麼存在這種脫節的原因。」

不斷上漲的租金加上高額借貸成本和低工資成長，對其他方面的打擊尤其嚴重。高盛指出，「低收入家庭沒有跟上。」「一切看起來都很棒，但當深入觀察表面時，就會發現富人和窮人之間的差距正在急劇擴大。」

隨著越來越多消費者竭盡全力應對物價和利率上升，新的財務壓力跡象也逐漸出現。

越來越多借款人無力償還每月的信用卡帳單。紐約Fed的2024年第2季報告顯示，去年約9.1%的信用卡餘額陷入拖欠狀態。

信用卡 利率 低收入

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