我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴釀災情 紐約州府宣布進入緊急狀態

共享電單車入駐紐約法拉盛 居民嫌

美股一周雲霄飛車式漲跌後回到起點 本月恐仍難免震盪

編譯劉忠勇／綜合外電
8月向來交易較淡，美股漲跌也較劇烈。（路透）
8月向來交易較淡，美股漲跌也較劇烈。（路透）

美國股市周五繼續反攻，在一周內創下近兩年來最大漲跌的震盪交易中，幾乎收復全部失地。投資人雖普遍認定經濟基本面並無變化，但提醒如此波動走勢可能一直持續到月底。

那斯達克綜合指數和史坦普500指數周五雙雙上漲0.5%，道瓊工業指數漲0.1%。一周下來，史坦普500指數幾乎收復全部失地，而那指和道指跌幅分別收斂至 0.2%和0.6%。

受到7月營收創新高激勵，台積電ADR周五上漲1.6%，周線反彈11.5%，止住連三周頹勢，也收復本月全部失地。費城半導體指數周五下跌0.4%，周線上漲2.2%。

儘管美股大部收復周一跌幅，但仍低於前一周美國就業報告發布前的水準。美7月就業報告遠不如預期，市場擔心聯準會（Fed）降息步調慢半拍；日本央行下一步傾向升息使套利交易受挫，也在各資產引發連鎖反應。

美國10年期公債殖利率周五跌至3.943%，結束連續三個交易日漲勢。

Lazard首席市場策略師坦普（Ronald Temple） 指出，本周下跌程度如此劇烈，不外是提醒價位偏高。不過，他認為這次拋售過了頭。「只要基本面沒有實質變化，像上周這種無差別下殺可能代表很好的機會。」

大漲大跌的情況恐怕尚未結束。近日投資人關注的焦點在於就業，但很快又會回到通膨的狀況，7月消費者物價指數將於周三發布，預料消費者物價年增率將降至 3%，零售銷售數據也在隔天公布。沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot）將在下周公布財報，也可以一窺美國消費最近狀況。

投資公司Sanders Morris 董事長伯爾（George Ball）說：「從現在到勞動節（9月2日）之間，市場容易出現波動」。「交易量會很清淡，並且會隨各種經濟數據發布而上下顫動。」

日本央行表態不會在市場波動之下升息之後，市場對日圓套利交易平倉潮的疑慮大致平息，不過 Toggle AI的首席市場策略師阿薩利（RJ Assaly）提醒：「由於許多日本投資人在美國市場持續買進，美國投資人反之亦然，匯率變化可能會在兩個股市中引起很大的不穩定性。」

本月底還有兩大重頭戲，一是輝達（Nvidia）在8月29日公布財報，連跌四周後，今年仍保有110%的漲勢。Fed一年一度在傑克森洞年會將於8月22日至24日舉行，這將是決策官員在9月開會之前釋出貨幣政策動向的時機。

投資 就業 日本

上一則

英特爾下月的技術創新大會暫時不辦了 改以「這些活動」取代

下一則

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

延伸閱讀

美股本周劇烈動盪 14日公布CPI…下一個潛在爆發點

美股本周劇烈動盪 14日公布CPI…下一個潛在爆發點
美股最錢線/晶片大跌別慌 正是進場良機

美股最錢線/晶片大跌別慌 正是進場良機
美股早盤開低走低 台積電ADR震盪有撐

美股早盤開低走低 台積電ADR震盪有撐
初領失業金人數意外大降 美股早盤勁升 台積ADR/輝達均俏

初領失業金人數意外大降 美股早盤勁升 台積ADR/輝達均俏

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
日圓套利交易平倉被認為是造成周一全球股災的主因之一，根據TS Lombard估計，這類交易的規模約有1.1兆美元。路透

日圓套利交易規模有多大？這家研究機構給出驚人數字

2024-08-08 15:40
市場觀察人士雅德尼（Ed Yardeni）認為，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，經濟最終還是避免了下滑。（路透）

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

2024-08-05 19:23
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸