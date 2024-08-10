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美股最錢線/晶片大跌別慌 正是進場良機

財經新聞組／綜合報導

花旗發表半導體產業報告指出，晶片股第2季出現大幅下跌，主要是由宏觀經濟因素和過高預期所引發的。

由於英特爾、微芯科技和恩智浦等公司的業績下滑，每股獲利較預期下降11%，平均環比降幅約為5%。此外，模擬晶片補庫存沒有如預期般迅速，占半導體需求14%的汽車終端市場風險也在增加。

雖然一些公司表現不佳，但花旗仍然看好半導體市場，主要是因為AI和記憶體市場需求依然強勁。

花旗指出，因為產能減少，第3季DRAM價格優於預期，預計價格升勢應該會持續下去。美光是其中首選，建議加倍押注。

美國費城半導體指數(SOX)本益比達到37倍，較史坦普500指數溢價70%，為2008年以來的最高水平。

汽車終端市場銷售僅較高點下降了13%，遠低於工業終端市場30-40%的降幅。可見工業終端市場的銷售正在觸底，但汽車終端市場的降幅可能會更大。

至於占半導體需求30%的AI和記憶體市場，基本面依然強勁。AI資本支出在增加，Meta和微軟將2025年資本支出顯著提高；DRAM價格似乎將在第3季上漲15%左右，高於預期的低兩位數。DRAM市場繼續改善，預計2024年DRAM價格將同比上漲62%；原因是供應增幅有限，以及製造商將產能分配給HBM。

花旗指出，PC、數據中心和手機市場需求穩定。美光傳統數據中心市場的庫存在上半年有所改善，預計下半年將有所增加。AMD在第2季業績電話會議上表示，了客戶端和伺服器業務對通用計算的需求健康。而德州儀器、意法半導體和恩智浦都指出，通訊基礎設施終端市場似乎正從低點反彈。

花旗預計2024年半導體銷售增幅將達到14%，銷售額為6032億元。單位出貨量將同比成長3%，平均銷售價格將同比成長13%。（財經新聞組 ）

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