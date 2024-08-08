食品配送需求強、廣告成長 Instacart看好本季業績

Instacart股價上漲2.8%，因食品雜貨配送的強勁需求以及廣告業務成長的良好跡象，該公司對本季業績樂觀。

這家總部位於舊金山 的公司的股價自9月首次公開募股(IPO)以來下跌超過30%，因投資 人對該公司的近期成長感到有些擔憂。

在平台上銷售廣告空間的Instacart預計第3季核心獲利和總交易價值高於分析師的預期。

該公司一直專注於擴大廣告業務，並押注於消費性包裝商品(CPG)公司不斷增加的需求。同時，它也一直在擴大與零售商 的當日送貨合作夥伴關係，以在競爭日益激烈的情況下為消費者提供更多選擇。

Instacart第2季廣告和其他收入成長11%。並表示，該平台上投放廣告的活躍品牌數量從一年前的5500個增加到6000個，並且還有成長空間。

該快遞公司能夠獲取有關客戶購物模式的第一手數據，這使其平台對面向消費者、尋求在不確定的宏觀經濟環境中促進銷售的公司越來越有吸引力。

截至2023財年，廣告及其他收入約占Instacart總營收的28.6%。分析師預計未來幾年這個比率將增至占總收入的30%至40%左右。

根據LSEG數據，Instacart未來12個月的預期本益比為26.47；而Uber為37.75，DoorDash為131.70。