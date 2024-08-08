我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

食品配送需求強、廣告成長 Instacart看好本季業績

財經新聞組／綜合報導

Instacart股價上漲2.8%，因食品雜貨配送的強勁需求以及廣告業務成長的良好跡象，該公司對本季業績樂觀。

這家總部位於舊金山的公司的股價自9月首次公開募股(IPO)以來下跌超過30%，因投資人對該公司的近期成長感到有些擔憂。

在平台上銷售廣告空間的Instacart預計第3季核心獲利和總交易價值高於分析師的預期。

該公司一直專注於擴大廣告業務，並押注於消費性包裝商品(CPG)公司不斷增加的需求。同時，它也一直在擴大與零售商的當日送貨合作夥伴關係，以在競爭日益激烈的情況下為消費者提供更多選擇。

Instacart第2季廣告和其他收入成長11%。並表示，該平台上投放廣告的活躍品牌數量從一年前的5500個增加到6000個，並且還有成長空間。

該快遞公司能夠獲取有關客戶購物模式的第一手數據，這使其平台對面向消費者、尋求在不確定的宏觀經濟環境中促進銷售的公司越來越有吸引力。

截至2023財年，廣告及其他收入約占Instacart總營收的28.6%。分析師預計未來幾年這個比率將增至占總收入的30%至40%左右。

根據LSEG數據，Instacart未來12個月的預期本益比為26.47；而Uber為37.75，DoorDash為131.70。

投資 舊金山 零售商

上一則

美股最錢線／低交易量 放大股價跌幅

下一則

迪士尼串流業務首次轉虧為盈 美主題樂園需求放緩

延伸閱讀

Waymo灣區自駕計程車服務 擴至舊金山之外

Waymo灣區自駕計程車服務 擴至舊金山之外
舊金山無人機執法 彌補警員緊缺

舊金山無人機執法 彌補警員緊缺
叫車、外送業務強勁 Uber第二季獲利成長16%

叫車、外送業務強勁 Uber第二季獲利成長16%
告別發跡地 馬斯克傳將關閉 X 舊金山辦公室

告別發跡地 馬斯克傳將關閉 X 舊金山辦公室

熱門新聞

科技龍頭鉅資挹注AI基礎建設，但成果不彰，華爾街等不下去了。（路透）

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

2024-08-04 23:30
美國7月非農就業報告2日即將公布，失業率是否攀升備受關注，倘若從6月的4.1%升至4.2%，將觸發被視為經濟衰退領先指標的「薩姆規則」。（美聯社）

美國衰退指標「薩姆規則」2日將觸發？克魯曼：很可能但別慌

2024-08-02 07:18
美國上周五公布的就業數據令市場大失所望，導致美股上周五大跌，衰退說法甚囂塵上，但投資專家認為，投資人反應過度，加上聯準會即將降息，市場恐慌將會消退。(美聯社)

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

2024-08-04 09:29
5日美股開盤四大指數盡墨，道瓊工業指數更大跌逾1,000點。美聯社

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 恐慌指數飆 美債價格揚

2024-08-05 10:27
美國7月就業市場急遽降溫，引發衰退疑慮，美股早盤四大指數盡墨，而且越跌越深。路透

美就業急降溫 美股道瓊暴跌逾880點 英特爾下殺28%

2024-08-02 11:00
市場觀察人士雅德尼（Ed Yardeni）認為，當前的全球股市重挫與1987年市場崩盤有些相似之處，當年儘管投資人憂心忡忡，經濟最終還是避免了下滑。（路透）

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

2024-08-05 19:23

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎