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美股最錢線／史指跌5%後買進 有利可圖

財經新聞組／綜合報導

高盛策略師表示，過去40年，每當史坦普500指數下跌5%後買進，通常是有利可圖的。

分析師柯斯汀(David Kostin)領導的團隊指出，自1980年以來，若投資人以比近期高點低5%的價格進場買入，則接下來3個月會實現6%的中位數回報。

該團隊在最新報告中寫道，史指在84%的情況下取得正回報。而在大多數情況下，10%的回檔也是一個具有吸引力的買入機會；但與回落5%相比，10%回檔後的反彈表現較弱。

策略師表示，周期性股票表現不佳，但美股似乎並未納入經濟衰退預期。雖然大型科技股的估值已經下降，但繼續反映人工智慧(AI)的樂觀情緒。

策略師奧本海默(Peter Oppenheimer)在另一份報告中表示，「我們不認為修正已經完全結束，但預計可以避開熊市。」

在一周之始大跌後反彈，這種被稱為「周二轉機」的現象經常出現，但這樣的反彈並不能保證已經觸底。

股市大跌期間的投資人心理往往始於周四的緊張情緒、周五的對沖，然後在周一全面拋售。根據溯自1928年的數據的彙整，在本周之前史指在周四、周五和周一連續下跌的次數共有582次，而隨後的周二平均漲幅為0.2%，折合年率為50%。當3個交易日跌幅都超過1%的時候，周二的平均漲幅將達到0.63%。

花旗策略師表示，部位才剛開始減少，風險傾向投資人進一步平倉，建議觀望後再逢低買進。

由曼雷(Beata Manthey)為首的分析師寫道，模型給出買入建議，但只有在有明確證據顯示更加全面地完成平倉後，才會更樂意買入。目前那斯達克持倉情況仍為淨多頭，其他市場更偏中性，可能令短期內風險偏向進一步平倉。

花旗重申保持謹慎的理由包括：EPS和經濟動能下滑、地緣政治風險、部位側重一邊，且在市場交投清淡時歷來波動性較大。

投資 高盛 那斯達克

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