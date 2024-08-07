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美Lucid電動車獲沙國挹注15億提高產能 激勵股價

編譯湯淑君／綜合報導
電動車新創Lucid獲沙國基金挹注15億美元。（路透）
電動車新創Lucid獲沙國基金挹注15億美元。（路透）

豪華電動車新創公司Lucid表示，在新款電動休旅車準備提高生產前夕，最大股東沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）將挹注上看15億美元的現金，激勵該公司股價6日美股早盤上漲約2.8%。

Lucid 5日說，PIF的關係企業Ayar Third Investment，已同意認購Lucid價值7.5億美元的可轉換優先股，並提供一筆同樣金額的無擔保貸款，是Ayar今年來對Lucid的第二筆投資；Lucid 3月從該公司獲得10億美元。

Lucid計劃年底前開始生產眾人期盼已久的Gravity休旅車。有了沙烏地這筆投資挹注，將確保這家電動車製造商獲得充分的資金緩衝，直到2025年第4季。

執行長羅林森向路透表示，Lucid將運用這些資金安裝Gravity休旅車製造設備，並在沙烏地阿拉伯興建一座年產能15萬部車的工廠，外加其他投資。

Cantor Fitzgerrald分析師薛伯德說：「這筆15億美元資金有助鞏固PIF與Lucid之間的關係。有些投資人擔心，暨PIF對該公司失望，就不會允諾額外資金。」

他說，PIF投資金總額已達到約80億美元。這個主權財富基金持有約60%的Lucid股權。

Lucid第2季營收優於分析師預期，反映降價促銷助長豪華電動小轎車銷售。

今年2月，Lucid旗艦Air轎車降價刺激買氣，降幅最高10%，因為消費者愈來愈選擇價位較親民的油電混合車款。

第2季營收達2.006億美元，高於分析師共識預測的1.921億美元。

今年上半年，Lucid共生產3838部車，5日重申年底前生產目標維持9000部。

今年下半年交車數達2394部，創新高紀錄，也超越市場預期。

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