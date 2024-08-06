巴菲特也入列 全球股災重創科技富豪身價 受傷最深的是他

電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯（見圖）在5日的全球股災中失血64億美元，但身價仍超過1,800億美元。 （美聯社）

全球股市自上周「黑色星期五」至本周一（5日）經歷沉重賣壓，各大指數全面暴跌。科技股受創尤深，美國科技大廠的億萬富豪創辦人和執行長，好幾位的身價一夕間驟減數十億美元。

美股周一（5日）收盤繼續重挫，史坦普500和那斯達克綜合指數均跌逾3%，道瓊工業指數跌2.6%，三大股指均寫下2022年6月以來的最大三日跌幅。根據富比世 雜誌（Forbes），亞馬遜股價周一收盤重挫5%，使全球財富排名第二的該公司創辦人貝佐斯 ，身價瞬間蒸發64億美元。

富比世估計，甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）在此次全球股災中損失62億美元，輝達執行長黃仁勳 則損失59億美元。此外，Google共同創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）也各損失59億美元和55億美元。

同日眼看數十億美元從帳面上消失的科技富豪還有：特斯拉執行長馬斯克（損失49億美元）、Meta執行長查克柏格（損失43億美元）、微軟創辦人蓋茲（損失26億美元），以及前微軟執行長鮑默（損失30億美元）。

「股神」巴菲特的身價也在當日驟減44億美元。

值得一提的是，上述富豪的身價多在1,000億美元以上，只有黃仁勳身價882億美元，所以就算損失金額看來龐大，也不減其可觀的身價。

周一股災的最大「輸家」貝佐斯，5日收盤時的身價仍高達1,807億美元。