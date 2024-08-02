iPad銷量年增24% 蘋果上季營收成長5% 但iPhone降1%

蘋果上季營收成長5%，iPhone仍是最主要動力。（歐新社）

蘋果第3財季業績超出華爾街的預期，整體營收成長了5%。

蘋果本季淨利為214.4億元，而去年同期為198.8億元。每股淨利1.4元，高於預期的1.35元。

蘋果最重要的業務仍然是iPhone，占當季公司總銷量的46%左右。雖然營收392.9億元超出LSEG預期的388.1億元，但仍較去年同期下降約1%。

CEO庫克 表示，「以固定匯率計算仍呈逐年成長。這是我們從營運角度看待它的方式。」

他表示，雖然蘋果要到今年秋末才開始向客戶提供新推出的App le Intelligence服務時才知道對銷售的正面效應，但他表示，蘋果一直在增加支出以準備好該服務。

蘋果的iPad部門成長最為強勁，銷售額年增近24%達到71.6億元。蘋果本季發表了2022年以來首次推出的新款iPad，引發一波升級熱潮。

庫克表示，大約半數iPad買家以前沒有擁有過iPad，這代表平板電腦市場尚未飽和。

蘋果Mac部門的銷售額為70億元，比去年同期成長約2%。

Apple Watch、Beats或AirPods等耳機以及HomePod家用揚聲器均被列在「穿戴式裝置、家居和配件」部門中；當季這個包羅萬象的銷售額下降2%至81億元。

庫克說，「多達三分之二的Apple Watch買家是該產品的新手。因此，我們仍在大幅擴大這一基礎。」

服務業務是蘋果最重要的成長動能，包括硬體保固、Google收入、每月雲端儲存訂閱以及內容訂閱，例如Apple TV+；當季服務銷售額為242.1億元，成長14%，符合蘋果的財測和LSEG的預測。

蘋果在財報聲明中表示，其每個地區的活躍設備數量比以往任何時候都多，但沒有提供具體數字。蘋果2月時表示擁有22億台活躍設備。

蘋果目前付費訂閱客戶有10億，其中包括透過蘋果App Store訂閱的iPhone應用程式。

然而，包括 台灣和香港在內的大中華區銷售額下降6%至147.2億元。由於華為等本土競爭對手推出競爭產品，蘋果在中國大陸面臨壓力。

庫克表示：「中國大陸和大中華區的iPhone安裝量其實還創下新紀錄。」「Kantar統計顯示我們的智慧型手機銷量在中國城市排名前三，中國的業績較上半年有所加速。」

蘋果當季在股利和股票回購方面支出320億元。