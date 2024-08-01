我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

亞馬遜傳有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant

編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜傳出，有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant。(路透)
亞馬遜傳出，有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant。(路透)

彭博資訊引述知情人士說法報導，用於工業機器人的AI軟體業者Covariant接獲亞馬遜公司的收購意向。

亞馬遜與Covariant的公司代表都不願置評。Covariant成立於2017年，根據PitchBook，該公司已從包括指數創投（Index Ventures）與Radical Ventures籌得2.45億美元，在2023年的一輪融資案中獲得6.25億美元的估值。

亞馬遜自從2012年收購以倉儲機器人聞名的Kiva Systems後，就成為倉儲自動化領域的領導業者。Kiva Systems的機器人能拿取產品，協助迅速完成網路訂單。

Covariant的客戶包括線上零售業者Otto Group、物流業者Radial和藥物經銷商McKesson。

物流產業顧問、曾在亞馬遜擔任主管的拉德（Brittain Ladd）表示，對於亞馬遜而言，Covariant會是個具有吸引力的收購標的，因為其軟體將提供單一平台，讓不同公司的機器人能夠相互溝通並進行中央化管理。

拉德說：「這基本上是亞馬遜透過一個平台驅動所有自動化的一種方式。」

亞馬遜持續檢視Kiva機器人以外的其他選項，來強化其倉儲自動化。亞馬遜工業創新基金在去年12月率領一樁320萬美元的投資案，投資另一家倉儲機器人公司Instock。亞馬遜在2022年也投資Agility Robotics，並且參與7月時對新創公司Standard Bots的投資案。

Covariant執行長Peter Chen共同創立這家公司，他同時在加州大學柏克萊分校擔任電子工程與電腦科學研究員。

亞馬遜 投資 加州大學

上一則

美股最錢線/債務泡沫潛藏 恐爆金融危機

下一則

中國上半年併購活躍 65%金額破億元

延伸閱讀

加州科技大學造福華裔學子 TED活動來賓經驗分享

加州科技大學造福華裔學子 TED活動來賓經驗分享
亞馬遜會員日帶動全美網路銷售刷新紀錄 達142億美元

亞馬遜會員日帶動全美網路銷售刷新紀錄 達142億美元
亞馬遜會員日 出現逾千個假網站 FBI：小心電郵詐騙

亞馬遜會員日 出現逾千個假網站 FBI：小心電郵詐騙
2024亞馬遜會員日開跑 真的有占到便宜嗎？

2024亞馬遜會員日開跑 真的有占到便宜嗎？

熱門新聞

英國已摔出前十大製造國榜外，為工業革命以來首見。台灣則超車英國，成為第11大製造國。（美聯社）

工業革命後首見...英國摔出十大製造國榜外 甚至落後台灣

2024-07-29 08:24
巴菲特的波克夏7月大賣美國銀行持股。 (美聯社)

分三批脫手 巴菲特7月賣了30億元美銀股票

2024-07-30 03:10
美國晶片類股賣壓難止，費城半導體指數25日收盤重挫2%，輝達（NVIDIA）股價也跌1.7%。路透

能低接NVIDIA等晶片股了嗎？分析師警告：當心接刀

2024-07-26 12:15
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52
速食餐飲霸主麥當勞第2季全球銷售額自2020年來首度出現下滑。(美聯社)

麥當勞漲到民眾吃不起 全球銷售額4年來首現下滑

2024-07-30 00:10
美股25日早盤科技股賣壓持續。(路透)

美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾十年高

2024-07-25 10:25

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金