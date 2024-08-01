亞馬遜傳有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant

亞馬遜傳出，有意收購工業機器人AI軟體業者Covariant。(路透)

彭博資訊引述知情人士說法報導，用於工業機器人的AI軟體業者Covariant接獲亞馬遜 公司的收購意向。

亞馬遜與Covariant的公司代表都不願置評。Covariant成立於2017年，根據PitchBook，該公司已從包括指數創投（Index Ventures）與Radical Ventures籌得2.45億美元，在2023年的一輪融資案中獲得6.25億美元的估值。

亞馬遜自從2012年收購以倉儲機器人聞名的Kiva Systems後，就成為倉儲自動化領域的領導業者。Kiva Systems的機器人能拿取產品，協助迅速完成網路訂單。

Covariant的客戶包括線上零售業者Otto Group、物流業者Radial和藥物經銷商McKesson。

物流產業顧問、曾在亞馬遜擔任主管的拉德（Brittain Ladd）表示，對於亞馬遜而言，Covariant會是個具有吸引力的收購標的，因為其軟體將提供單一平台，讓不同公司的機器人能夠相互溝通並進行中央化管理。

拉德說：「這基本上是亞馬遜透過一個平台驅動所有自動化的一種方式。」

亞馬遜持續檢視Kiva機器人以外的其他選項，來強化其倉儲自動化。亞馬遜工業創新基金在去年12月率領一樁320萬美元的投資 案，投資另一家倉儲機器人公司Instock。亞馬遜在2022年也投資Agility Robotics，並且參與7月時對新創公司Standard Bots的投資案。

Covariant執行長Peter Chen共同創立這家公司，他同時在加州大學 柏克萊分校擔任電子工程與電腦科學研究員。