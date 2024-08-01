Fed稱通膨就業數據「正接近目標」最快9月降息

鮑爾首度鬆口直指9月可能就降息。（美聯社）

聯準會 官員維持短期利率 穩定，但表示通膨正在接近目標，這可能為未來降息 打開大門。消息帶動美股收漲，史坦普500指數上漲85.86點或1.58%收5522.3點；那斯達克指數上漲451.98點或2.64%收1萬7599.4點。創下這兩個指數自2月以來最佳單日表現。

不過，即使對抗通膨有成，官員並未明確表示即將降息，而是選擇維持對經濟狀況持續擔憂的措辭。在聲明中語帶保留，在降息前需要取得更多進展。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在會後聲明中表示，「委員會判斷，實現就業和通膨目標的風險繼續趨向更好的平衡」，這個措辭較之前略有升級。

聲明繼續說道：「過去一年通膨有所緩解，但仍處於較高水平。」「近幾個月來，委員會2%的通膨目標取得了進一步進展。」

然而，主席鮑爾在會後記者會表示，雖然尚未就未來會議上的行動做出決定，但如果經濟數據顯示通膨放緩，降息最快可能在9月實施，「如果通過這項測試，我們的政策利率可能會在9月的下次會議上盡快降低。」

市場一直在觀察聯準會在9月會議時降息的動象，如果降息25個百分點，期貨定價顯示11月和12月會議會再進一步降息。

聯準會的聲明措辭也較6月會議有所升級。當時的政策聲明表示，在降低物價壓力方面僅取得了「適度」進展，而兩年前，物價壓力一直處於1980年代初期以來的最高水平；先前的聲明還將通膨描述為簡單的「升高」，而不是「有些升高」。

此外，還有一些其他調整，FOMC成員「關注」其充分就業和低通膨使命的雙重風險，並從6月聲明中刪除了「高度」一詞。

即使如此，該聲明還是完整地保留了有關聯準會意圖的一個關鍵句子：「委員會認為，在對通膨持續向2%邁進的信心增強之前，委員會認為不宜縮小目標範圍。」

這句話凸顯了聯準會的數據導向作法。官員堅稱，利率並未按預定路線進行，也不會受到預測的指導。

最近的經濟數據證明，物價壓力已遠低於2022年中期的峰值，當時通膨達到1980年代初以來的最高水平。