波音Q2虧損擴大 聘30多年航太老將擔任CEO

波音公司表示，由於其商用飛機和國防項目繼續陷入困境，上季虧損擴大，營收也低於分析師預期。波音還表示，已聘請擁有30多年航太 業經驗的資深人士奧特伯格(Kelly Ortberg)擔任下一任執行長。

執行長卡爾霍恩(Dave Calhoun)在財報聲明中表示：「即使本季充滿挑戰，但我們在加強品質管理體系和為公司未來定位方面取得了實質性進展。」卡爾霍恩3月表示將在今年年底前辭職。

波音第2季淨虧損14.4億元，合每股虧損2.33元，而去年同期為虧損1.49億元和每股25分。經調整後每股虧損2.9元，比LSEG分析師預期每股虧損多出近1元。

截至6月30日當季營收下降15%至168.7億美元，低於預期的172.3億元。

今年年初，一架幾乎全新的737 Max發生門栓爆裂事件，重新引發監管機構的額外審查，並進一步減緩了向航空公司交機新型、更省油的噴氣機，波音公司正試圖穩定其營運。

波音表示仍計劃將Max飛機產量增至每月38架。分析師表示，波音上季每月生產20多架飛機。

該公司最重要的商用飛機部門上季收入年減32%至60億元。

低交機量和產量拖延了波音公司的一些財務目標。

財務長韋斯特(Brian West)5月時警告，該公司第2季將繼續燒錢，與第1季類似，這主要是由於產量和交機率低於預期。

該製造商第2季自由現金流為負43億元。

波音公司的其他業務部門也面臨成本超支和延誤，例如其國防部 門正在建造兩架作為空軍一號的波音747飛機，但進度嚴重落後。

該公司的國防部門第2季營收下降2%至60.2億元。該部門當季虧損9.13億元，幾乎是2023年同季度虧損5.27億元的兩倍。