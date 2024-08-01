美7月私營就業放緩 薪資增速創3年新低

就業 處理公司ADP報告指出，7月私人就業成長進一步放緩，而薪資成長速度創3年來新低。

本月企業僅新增12.2萬個職位，為1月以來最低增幅，低於6月上修後的15.5萬個職位。接受《道瓊》調查的經濟學家預期漲幅為15萬個。

ADP還報告表示，留在工作崗位的人的薪資比一年前增加了4.8%，是2021年7月以來的最小增幅，比6月下降0.1個百分點。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「隨著工資成長放緩，勞動市場正在配合聯準會 減緩通膨的努力。」「如果通膨回升，絕不會是因為勞動力。」

此外，美國勞工部 勞工服務局報告表示，聯準會官員密切關注的就業成本指數第2季僅成長0.9%，低於第1季1.2%的增速以及《道瓊》預期的1%成長。

這兩份報告可能會增加聯準會9月降息的可能性。

就業成長主要集中在兩個行業：貿易、運輸和公用事業，新增6.1萬名工人；建築業增加3.9萬名工人。其他成長的行業包括休閒和酒店業的2.4萬人、教育和醫療服務的2.2萬人以及其他服務的1.9萬人。

許多行業本月淨減少。其中包括專業和商業服務減少3.7萬人、資訊減少1.8萬、製造業減少4000人。雇用人數少於50人的公司也出現減少，6月減少7000人。