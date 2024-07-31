看好返校、假期購物季 PayPal再調升全年獲利財測

PayPal今年來第二次調升全年調整後獲利財測，看好返校季和即將到來的假期購物季消費者支出將呈現韌性，而成本削減措施將提高利潤 率。

雖然長期較高的利率 讓美國消費者難以負擔空，但他們仍然表現得非常堅韌。競爭對手支付公司擔心低收入 階層面臨的壓力越來越大，但該產業今年的交易量整體穩定成長。

同時，在執行長克里斯(Alex Chriss)領導下，該公司致力於透過重組、大幅削減成本和減少員工人數來提高營業利潤。該公司1月宣布計劃裁員約2500人，占全球員工總數的9%。

PayPal目前預計2024年調整後獲利成長在「低至中雙位數」；而4月的預測為「中至高個位數」成長。

第2季總支付量成長11%達到4168.1億元；淨收入成長9%，在匯率中立的基礎上達到78.9億元。

PayPal本季營業獲利率經調整後擴大了231個基點達到18.5%。在疫情後成長放緩後，過去一年，該公司的獲利率一直是投資者焦慮的核心。

第2季品牌結帳總支付量成長約6%，緩解了一些市場擔憂。PayPal表示，品牌結帳、Braintree和Venmo為2021年以來最高的交易獲利成長率做出貢獻；這是衡量其核心業務盈利能力的關鍵指標。

本季交易保證金成長8%達到36.1億元。

近年來，蘋果和Google母公司Alphabet等大型科技巨頭跨足數位支付領域加劇了競爭，損害了PayPal的市占率。

因此，即使PayPal的非品牌業務有所成長，但Venmo等品牌業務的疲軟令該股承壓。

根據LSEG數據，PayPal還預計第3季營收將成長「中個位數百分比」，低於華爾街預期的7.5%左右的成長。

截至6月30日當季，調整後每股獲利升至1.19元，而去年同期為87分。