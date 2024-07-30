最長的美債殖利率曲線倒掛接近尾聲 經濟仍可能衰退

象徵衰退即將到來的關鍵訊號：史上最長、最深的美國公債殖利率 曲線倒掛可能已接近尾聲。

雖然曲線倒掛通常出現在經濟衰退之前，但這次，人們對這項預測的有效性高度懷疑。最近幾周一些指標顯示經濟放緩，但由於勞動市場富有韌性，經濟成長依然強勁。

投資人觀察美債殖利率曲線，因為它揭示了市場對貨幣政策和經濟的預期。德意志銀行的數據顯示，當短期債券 殖利率高於長期票據時，就會出現殖利率曲線倒掛；在過去70年裡，有90%的機率都是經濟衰退的先兆。

多家華爾街 公司預計，由於借貸成本上升，去年經濟應會出現衰退，但持續的經濟韌性與這些預測背道而馳。經濟學家預計，美國經濟將在未來兩年繼續擴張。大多數債券策略師表示，殖利率曲線不再是可靠的衰退訊號。

自2022年7月初以來，2年期和10年期公債殖利率的殖利率曲線一直出現倒掛，超過1978年以來的倒掛時間記錄。出現倒掛是因為聯準會自2022年3月起展開升息周期以抑制通膨。

最近幾周，隨著經濟降溫，該曲線變得陡峭，代表2年期公債殖利率與10年期公債殖利率的利差已經收窄。Tradeweb數據顯示，該曲線24日觸及負14.5個基點，這是自2022年7月以來倒掛最少的一次。26日倒掛幅度為18.5個基點。

不過，即使經濟出現溫和放緩跡象時可能會出現反轉，但部分分析師警告，最近的殖利率曲線歷史顯示經濟仍有可能出現收縮。

在德意志銀行列舉的每個案例中，曲線在經濟衰退開始之前都重新變得陡峭。