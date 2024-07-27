諾德減肥藥可降心血管風險

諾和諾德重磅藥物Wegovy減肥藥獲得歐盟醫療機構(EMA)支持，擴大該藥物的用途，包括減少超重和肥胖成年人嚴重心臟病事件的發生率。EMA在審查一項受到密切關注的SELECT試驗結果後，對標籤擴展提出「積極意見」，為該藥物進一步申請打開大門。諾和諾德資助的SELECT試驗於2023年8月發表，結果發現，與安慰劑相比，Wegovy和Ozempic中的活性成分索馬魯肽可將主要心血管事件的風險降低20%。

必治妥施貴寶調升全年財測

必治妥施貴寶第2季獲利和營收超出預期，並提高全年財測，因為該製藥商採取了削減成本的舉措。這家製藥巨頭將全年營收財測調升至低個位數範圍的「上限」；其4月的銷售財測為低個位數成長。該公司還將 2024年調整後獲利財測調高至每股60至90分，高於先前預測的每股40至70分。該公司還計畫2025年削減15億元成本，並將這筆資金重新投資 於主要藥品品牌和研發項目。該公司4月 表示，這將涉及裁員2000多名員工、取消一些藥物項目以及整合其網站等。

傳沃爾瑪 投資自動堆高機2億

知情人士透露，沃爾瑪計劃斥資2億元購買自動堆高機，以實現更多倉庫營運自動化。這家全球最大零售商 希望自動堆高機能夠在其配送中心搬運貨物托盤，為沃爾瑪商店補充貨物。消息人士指出，該公司打算向Fox Robotics購買數百台機器，並向這家位於奧斯汀的新創公司投資2500萬元。知情人士表示，沃爾瑪可以隨時停止這項計劃，並將在幾年內分階段進行，具體取決於零售商對「FoxBots」的滿意度。

Charter寬頻用戶流失遜預期

Charter Communications上季獲利超出華爾街的預期，寬頻用戶流失低於預期。由於競爭激烈的寬頻市場幾乎無法在城市有增加用戶的機會，Charter 對農村擴張的押注正在推動其業務成長。這家寬頻和有線電視供應商的網路客戶在第2季減少了14.9萬名，少於Visible Alpha估計的26萬4520名。該公司每股獲利8.49元，遠高於分析師平均預期的7.98元。自由現金流成長94%達13億元，顯著高於Visible Alpha預測的4.144億元。營收為136.9億元，高於LSEG預期的135.9億元。