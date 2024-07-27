財經簡訊
諾德減肥藥可降心血管風險
諾和諾德重磅藥物Wegovy減肥藥獲得歐盟醫療機構(EMA)支持，擴大該藥物的用途，包括減少超重和肥胖成年人嚴重心臟病事件的發生率。EMA在審查一項受到密切關注的SELECT試驗結果後，對標籤擴展提出「積極意見」，為該藥物進一步申請打開大門。諾和諾德資助的SELECT試驗於2023年8月發表，結果發現，與安慰劑相比，Wegovy和Ozempic中的活性成分索馬魯肽可將主要心血管事件的風險降低20%。
必治妥施貴寶調升全年財測
必治妥施貴寶第2季獲利和營收超出預期，並提高全年財測，因為該製藥商採取了削減成本的舉措。這家製藥巨頭將全年營收財測調升至低個位數範圍的「上限」；其4月的銷售財測為低個位數成長。該公司還將 2024年調整後獲利財測調高至每股60至90分，高於先前預測的每股40至70分。該公司還計畫2025年削減15億元成本，並將這筆資金重新投資於主要藥品品牌和研發項目。該公司4月 表示，這將涉及裁員2000多名員工、取消一些藥物項目以及整合其網站等。
傳沃爾瑪投資自動堆高機2億
知情人士透露，沃爾瑪計劃斥資2億元購買自動堆高機，以實現更多倉庫營運自動化。這家全球最大零售商希望自動堆高機能夠在其配送中心搬運貨物托盤，為沃爾瑪商店補充貨物。消息人士指出，該公司打算向Fox Robotics購買數百台機器，並向這家位於奧斯汀的新創公司投資2500萬元。知情人士表示，沃爾瑪可以隨時停止這項計劃，並將在幾年內分階段進行，具體取決於零售商對「FoxBots」的滿意度。
Charter寬頻用戶流失遜預期
Charter Communications上季獲利超出華爾街的預期，寬頻用戶流失低於預期。由於競爭激烈的寬頻市場幾乎無法在城市有增加用戶的機會，Charter 對農村擴張的押注正在推動其業務成長。這家寬頻和有線電視供應商的網路客戶在第2季減少了14.9萬名，少於Visible Alpha估計的26萬4520名。該公司每股獲利8.49元，遠高於分析師平均預期的7.98元。自由現金流成長94%達13億元，顯著高於Visible Alpha預測的4.144億元。營收為136.9億元，高於LSEG預期的135.9億元。
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