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NVIDIA本季財報又會令人驚豔？分析師估營收超標20億美元

編譯葉亭均／綜合外電
輝達預定8月底公布最新一季財報。（美聯社）
輝達預定8月底公布最新一季財報。（美聯社）

美國投資銀行Piper Sandler的分析師看好輝達（Nvidia）本季營收成績可望再度大幅超越華爾街的高標預期。

Piper Sandler分析師庫瑪（Harsh Kumar）22日在寫給客戶的報告中表示：「在我們的看多的情節中，我們繼續預期輝達截至7月這一季的營收會比預期高出20億美元，受到網絡供應彈增協助。」

目前FactSet的市場共識顯示，預期輝達在截至7月的這一季營收達到286億美元。不過，庫瑪對輝達營收的基本預期實際上低於這一水準，為280億美元。

輝達預定在8月底公布最新財報。

在4月底止的一季，輝達營收超出市場預期的幅度達14.5億美元，而在1月底止的一季，超出預期的金額達17.1億美元。

庫瑪在報告中表示：「我們正面看待輝達在7月這季財報和10月這季財測前的情勢。我們見到輝達在過去一年展現的強勁業務趨勢將會持續，受惠於Blackwell架構在10月這一季正式推出。」

庫瑪說，新的Blackwell晶片產品有潛力激發成長的新支柱，因為雲端服務業者、企業和政府持續顯示出對AI硬體的強勁支出興趣。」

他表示，多家傳統雲端伺服器業者顯然可能升級成Blackwell產品，以便善用節電和定價的好處。此外，多國（日本、阿聯、法國等）主權政府也在部署自家的獨特伺服器叢集。

庫瑪也提到網路晶片供應改善。他將輝達股票目標價從每股120美元調升至140美元。

輝達股價22日收盤報每股123.54美元。

輝達 雲端 晶片

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