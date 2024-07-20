台積ADR創四年來最重周線頹勢 美科技股唯指望財報超標

台積電ADR則寫下2020年3月20日以來最慘重的周線跌幅。（美聯社）

台積電 ADR本周重挫11.5%，創下2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，台灣和全球晶片供應鏈安危再度引發疑慮，那斯達克 綜合指數也受拖累，一周市值蒸發9,000億美元，恐得指望多家科技巨人公司接下來發布的財報來扭轉頹勢。

台積電ADR周五再跌3.6%，台積電法說會上修財測無力扳回頹勢。費城半導體指數周五也繼續大跌3.1%，周線跌幅深達8.8%，創下今年4月19來最大單周跌幅。台積電ADR則寫下2020年3月20日以來最慘重的周線跌幅。

川普日前受訪暗示美國未必有責任保台，隨川普當選美國下屆總統的勝算大增，半導體股大受攪擾；彭博報導說美國考慮對出口至中國高階半導體技術實施更嚴厲管制，更是雪上加霜。

那斯達克綜合指數周五下跌0.8%，周線大跌3.6%。那斯達克綜合指數周三出現二年來最大跌幅，周五又爆發全球牽連甚廣的資訊系統大當機。

史坦普500指數周五下跌 0.7%，一周下來跌2%，是4月來最差的周線表現。道瓊工業指數周五下跌 377.49 點，但周線仍上漲0.7%。

科技「七雄」周線下跌5%，其中輝達（NVIDIA）跌幅深達8.8%。在科技業者陸續發布財報之前，投資 人由大型股急速轉進表現落後的股票，引發科技股可能回檔的雜音。

GDS財富管理公司執行長史密斯（Glen Smith）說：「下周對於股票短期走勢非常重要…如果科技業者獲利強勁，再結合通膨緩和，或許可以近期的頹勢，帶動新一波漲勢。」

下周二，特斯拉和Alphabet將是科技七雄中最先公布業績的兩家公司。

顯然市場面臨的另一大風險是，即使財報表現良好，也可能不足以維持科技股今年的漲勢，不僅台積電，Netflix也是一例。

若科技巨人出現獲利減少或人工智慧（AI）相關支出低於預期的跡象，將考驗科技股主導大盤的地位。

除了一系列企業財報外，投資人也密切關注一些重要經濟數據，包括聯準會（Fed）青睞的通膨指標6月個人消費支出（PCE）物價，預料可望繼續支持9月降息的預期。