Netflix新增訂戶數砍半 低價廣告版帶來強勁收入
Netflix在4至6月當季新增訂戶數量可能是5季以來最少，原因是密碼共享打擊力度減弱以及觀眾注意力轉向包括歐洲足球錦標賽在內的夏季體育賽事。
根據LSEG數據，預計該公司第2季新增訂戶482萬，這將是2023年第1季以來的最低新增數字，大約是前一季新增930萬的一半。
話雖如此，這家串流媒體巨頭銷售低價廣告版方案的努力，帶來了強勁的廣告收入成長。該公司的廣告收入預計在6月當季增加一倍以上。
整體營收可能成長16.4%達到95.3億元，為2021年第2季以來最快的成長。
據尼爾森數據，Netflix原創節目如《柏捷頓家族：名門韻事》和根據喜劇演員加德與跟蹤狂的經歷改編的影集《馴鹿寶寶》，在第2季的收視率排行榜上名列前茅。
該公司將於18日公布第2季業績，投資人將密切關注這家串流媒體巨頭低價廣告版方案的成效，並觀察新的成長動力。
該公司5月表示，其廣告版方案的全球每月活躍用戶數量達到4000萬，占所有註冊用戶的40%，高於1月的2300萬。
廣告推廣引起投資人的共鳴。今年以來，Netflix股價上漲近35%，而史坦普500指數的回報率為19%左右。
從季節角度來看，Netflix及其競爭對手如Disney+的夏季收視率也會隨著人們出遊受到影響。分析師認為，今年7月26日開幕的奧運會預計也將吸引一些觀眾放棄Netflix。
廣告經紀公司MoffettNathanson指出，在大力投資原創內容後，Netflix也透過競爭對手的內容來提高收視率。報告指出，收視率前20名的串流節目中有18個是被收購的節目，例如《重返犯罪現場》或《實習醫生》。
Netflix也宣布與合作夥伴搭售。Comcast為其Xfinity網路和電視客戶提供Peacock和Apple TV+搭配Netflix的串流服務。
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