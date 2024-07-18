Netflix新增訂戶數砍半 低價廣告版帶來強勁收入

Netflix 在4至6月當季新增訂戶數量可能是5季以來最少，原因是密碼共享打擊力度減弱以及觀眾注意力轉向包括歐洲足球 錦標賽在內的夏季體育賽事。

根據LSEG數據，預計該公司第2季新增訂戶482萬，這將是2023年第1季以來的最低新增數字，大約是前一季新增930萬的一半。

話雖如此，這家串流媒體巨頭銷售低價廣告版方案的努力，帶來了強勁的廣告收入成長。該公司的廣告收入預計在6月當季增加一倍以上。

整體營收可能成長16.4%達到95.3億元，為2021年第2季以來最快的成長。

據尼爾森數據，Netflix原創節目如《柏捷頓家族：名門韻事》和根據喜劇演員加德與跟蹤狂的經歷改編的影集《馴鹿寶寶》，在第2季的收視率排行榜上名列前茅。

該公司將於18日公布第2季業績，投資 人將密切關注這家串流媒體巨頭低價廣告版方案的成效，並觀察新的成長動力。

該公司5月表示，其廣告版方案的全球每月活躍用戶數量達到4000萬，占所有註冊用戶的40%，高於1月的2300萬。

廣告推廣引起投資人的共鳴。今年以來，Netflix股價上漲近35%，而史坦普500指數的回報率為19%左右。

從季節角度來看，Netflix及其競爭對手如Disney+的夏季收視率也會隨著人們出遊受到影響。分析師認為，今年7月26日開幕的奧運會預計也將吸引一些觀眾放棄Netflix。

廣告經紀公司MoffettNathanson指出，在大力投資原創內容後，Netflix也透過競爭對手的內容來提高收視率。報告指出，收視率前20名的串流節目中有18個是被收購的節目，例如《重返犯罪現場》或《實習醫生》。

Netflix也宣布與合作夥伴搭售。Comcast為其Xfinity網路和電視客戶提供Peacock和Apple TV+搭配Netflix的串流服務。