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高盛固定收益佳 Q2獲利年增150%高達30.4億

財經新聞組／綜合報導

高盛表示，由於優於預期的固定收益業績和低於預期的貸款損失準備金，該公司上季獲利和營收超出預期。

高盛第2季獲利年增150%達到30.4億元，合每股8.62元，高於LSEG預期的每股8.34元；該銀行一年前的業績受到與商業房地產和出售消費者業務相關的減記的影響。

由於核心交易、諮詢以及資產和財富管理業務的成長，全公司營收成長17%達到127.3億元，高於預期的124.6億元。

固定收益是本季的一大亮點；由於利率、貨幣和抵押貸款交易市場的活動，營收成長17%達到31.8億元，比StreetAccount的估計高出約2.2億元。

提振高盛業績的另一個因素是該公司消費貸款曝險的縮減：該銀行本季信貸損失撥備下降54%至2.82億元；遠低於StreetAccount預估的4.354億元。

至於其他部門，銀行表現僅符合預期；由於衍生性商品活動強勁，股票交易成長7%，達到31.7億元，與StreetAccount的預期相符。

由於股權投資收益和管理費上漲，該銀行資產和財富管理部門收入增加了27%達到38.8億元，基本上也符合StreetAccount的預期。

由於信用卡餘額和存款不斷增加，該公司平台解決方案部門收入成長2%達到6.69億元，超出6.521億元的預期。

但高盛知名的投行業務與競爭對手相比卻令人失望；投行費用成長21%達到17.3億元，略低於StreetAccount預估的18億元。未達預期的原因似乎是諮詢費用6.88億元低於預期，而預估的費用為7.573億元。

與摩根大通和花旗集團超過50%的增幅相比，高盛本季投資銀行費用上漲21%顯得微不足道。

人們對高盛抱有很高的期望，華爾街業務在經歷慘淡的2023年後正處於反彈之中。

高盛 貸款 投資

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