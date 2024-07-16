梅西百貨終止激進股東收購談判 融資、溢價難克服

列出多項難以跨越的障礙，梅西百貨宣布停止被激進股東收購的談判。（路透）

梅西百貨 表示，其董事會一致決定結束與激進股東Arkhouse和Brigade的談判，並發表聲明表示，融資 和溢價方面的問題無法克服。該激進股東一直尋求以約69億元的價格將該零售商 私有化。

梅西百貨首席獨立董事瓦爾加(Paul Varga)在新聞稿中表示：「我們得出的結論是，Arkhouse和Brigade的提議缺乏融資的確定性，並且無法帶來令人信服的價值。」

Arkhouse和Brigade幾個月來一直試圖收購連鎖百貨的股份。本月稍早時將報價提高至每股24.8元，這是自去年首次發起收購以來的最新報價。

梅西百貨表示，該公司在盡職調查期間「遠遠超出通常的要求」，向投標集團提供了逐家商店的損益資訊以及每個地點的租賃資訊。該公司還指出，Arkhouse和Brigade已被允許與十多個「可靠的融資來源」分享這些機密資訊。

Arkhouse在最初的努力遭到拒絕後，今年稍早時宣布打算發起代理權之爭，以爭奪梅西百貨的控制權。雙方於4月達成和解，梅西百貨董事會增加兩席獨立董事。

梅西百貨在2月上任的執行長斯普林(Tony Spring)領導下，正致力於轉虧為盈。這家百貨商店營運商今年稍早宣布將關閉約150家同名商店，並開設Bloomingdale’s和Bluemercury這兩個品牌新店，因這兩者的業績表現更為強勁。它還在郊區繁華的購物中心開設了規模較小的梅西百貨。

但這家傳統百貨商店營運商增加銷售額的努力因高通膨而受到阻礙，因為消費者對非必需品的支出變得更加挑剔。隨著年輕購物者轉向Shein等線上購物商、Target等大型商店以及T.J.Maxx等折扣連鎖店而非百貨公司，該公司更加積極維持競爭力。

梅西百貨預計本財年淨銷售額將在223至229億元之間，比2023年的230.9億元有所下降。在直營加上加盟的基礎上，包括第三方市場銷售在內，成長約1%至1.5%。