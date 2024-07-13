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投行營收成長60% 帶動花旗Q2淨利32億美元

財經新聞組／綜合報導
花旗集團投行業務上季大增60%，推動營收大幅成長。（路透）
花旗集團投行業務上季大增60%，推動營收大幅成長。（路透）

花旗集團第2季獲利成長，得益於投資銀行營收成長60%以及服務部門收益。

這家美國第三大銀行表示，截至6月30日當季淨利攀升至32億元，合每股1.52元。相較之下，去年同期為29億元和每股1.33元。

花旗執行長弗雷澤(Jane Fraser)在財報聲明中表示：「我們的業績展現出了我們在執行策略方面所取得的進展以及我們多元化業務模式的優點。」

弗雷澤正在進行全面改革，以提高銀行的業績、削減成本並簡化其龐大的業務。作為轉型的一部分，花旗計劃在未來2年內將員工人數減少2萬人。

第2季營收為201億元，年增4%，得益於5月Visa股票轉換和部分出售帶來的4億元收益。

花旗現在個別公布其五項業務的業績：服務、市場、銀行、美國個人銀行業務和財富，這些業務以前屬於整體部門。

第2季投資銀行費用躍升60%達8.53億元。交易量激增之際，整個產業長期低迷的交易量終於顯示出實質的復甦跡象。這些收益推動銀行部門的整體營收成長38%，達到16億元，其中包括企業貸款

服務收入成長3%達47億元。該部門負責花旗的資金和貿易解決方案業務，該公司將其視為其皇冠上的明珠；但該業務本季營收持平在34億元。它每天為180個國家的跨國公司處理5兆元付款。

受股票交易收入成長37%的推動，市場收入成長6%至51億元。

由於該銀行透過簡化結構的重組節省了資金，營運支出下降2%至134億元。但較低的費用被因不遵守自2020年起被稱為「同意令」的監管處罰而產生的罰款以及修復工作的投資所抵消。

財富管理部門是弗雷澤成長策略的關鍵部分，但尚未顯著成長；本季營收成長2%至18億元。

美國個人銀行業務收入成長6%達49億元，主要得益於品牌卡的成長。

投資 貸款 復工

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