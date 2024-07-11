美股最錢線/核心CPI數據 影響史指漲跌

在美股 持續上漲之際，摩根大通交易部門警告，隨著本周通膨數據發布，投資人應該做好迎接新一輪動盪的準備。

11日公布的消費者物價指數(CPI)對聯準會 後續降息 的前景至關重要。摩根大通美國市場情報主管泰勒(Andrew Tyler)表示，CPI數據可能引發美股的劇烈動盪。

美國5月核心CPI月增0.16%，為2021年8月以來的最低水準。聯準會官員通常認為，相較於總體CPI，剔除波動較大的食品和能源成分的核心CPI是更好的通膨指標。

摩根大通預測，美國6月核心CPI將月增0.2%。根據這個預測，泰勒推演出四種可能發生的情景：

一、如果6月核心CPI月增率超過0.3%，代表通膨捲土重來，聯準會降息的可能性被削弱，這可能會引發風險資產拋售，史坦普500指數將下跌1.25%至2.5%。但這種情況發生的可能性只有2.5%。

二、如果核心CPI漲幅在0.15%至0.2%之間，在這個最有可能的情況下，史指預計將上漲0.5%至1%。

三、如果核心CPI漲幅在0.2%至0.25%之間，美股最初可能會出現負面反應，但債券殖利率下跌最終將支撐股市，推動史指上漲0.25%至0.75%。

四、最樂觀的情況是6月核心CPI漲幅在0.1%以下，這種情況將是美股極大利多，甚至可能會促使一些人呼籲在7月就提前降息，並可能帶動史指上漲1%至1.75%。

泰勒團隊在報告中寫到：「多位聯準會官員已經暗示，9月降息是合適的；考慮到這一點，我們在戰術上仍然看漲美股，但信心略有下降。」

泰勒在報告中寫道：「核心CPI數據再次降溫對市場來說將是一個正面訊號，可能會讓9月降息的呼聲變得震耳欲聾。」（財經新聞組）