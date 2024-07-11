搶贏亞馬遜Prime Day 沃爾瑪、Target、Shein促銷起跑

零售業者提早展開返校季促銷活動。（路透）

雖然小孩子大多希望暑假永遠不會結束，但零售商 卻希望返校季比以往任何時候都更早開始，而且最好是現在，趕在亞馬遜 的Prime Day之前安排促銷活動。

沃爾瑪 、Target和Shein希望透過運動鞋、電腦、童裝和背包等促銷活動吸引家長返校購物，並賺取原本可能流向亞馬遜的資金。亞馬遜將於7月16日至17日舉辦Prime Day。

雖然許多社區學校要到8月底或9月才恢復上課，但返校季促銷活動已悄悄於本周和下周啟動，比往年平均提前兩天。

Annex Wealth Management首席經濟學家雅各布森(Brian Jacobsen)表示，「零售商正在尋求擴大市占率。」「僅是有更大的折扣還不夠。你必須比競爭對手更早動手。」

Target於7日推出為期一周的活動，比去年提前兩天，提供校服和背包30%的折扣，其中包括其自有品牌Cat & Jack產品。沃爾瑪於9日至11日 舉辦「有史以來最大規模的促銷活動」，也比去年提前了兩天。

Shein將於15日開始舉辦為期7周的返校促銷活動，比去年促銷活動提前兩天，也比亞馬遜Prime Day提前一天。字節跳動旗下的TikTok Shop於9日至17日舉辦優惠活動。

Deloitte Consulting零售策略顧問麥卡錫(Brian McCarthy)表示，去年有更多家庭計畫在7月底前花掉大部分返校預算。

去年幼兒園至12年級兒童的返校支出估計為415億元，創歷史新高。根據美國零售聯合會(NRF)的數據，如果納入大學生，這個數字將增至1355億元。

去年亞馬遜Prime Day第一天就創下該公司史上最大單日銷售額。活動期間美國各零售商的網路銷售額達127億元。

愈來愈早開始返校促銷活動，對沃爾瑪和亞馬遜而言早有先例。它們在去年10月推出年終促銷活動，遠早於黑色星期五和聖誕節。