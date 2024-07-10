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美超微今年漲逾兩倍 這家券商卻因這理由澆了冷水

編譯劉忠勇／綜合外電

美超微電腦（Super Micro Computer）因人工智慧（AI）熱潮而成為今年美股數一數二的飆股。不過，野村證券認為，如此漲勢可能暫且告一段落。

野村分析師滕喆安（Donnie Teng）將美超微評級從「買進」下調至「中性」，但仍然保持對目標股價於930美元。這家伺服器製造商周三股價一度下跌，但隨AI股大漲，終場上漲0.5%，收在899美元。

滕喆安評道：「我們認為很難對美超微短到中期展望有明確的看法，因為該公司在液冷解決方案中的主導地位，可能多少因為AI伺服器訂單的不確定性而蒙上陰影。」

美超微因生產容納輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU）的伺服器，今年迄今已經已大漲兩倍多。滕喆安指出，由於輝達由Hopper晶片升級到下一代Blackwell晶片，導致訂單變得不確定，美超微的優勢反而會變為弱點。

美超微今年5月公布2024年會計年度第3季財報（截至3月31日為止），已浮現不利的狀況，股價也聞聲下跌，後來又收復部分失地，但同時表明美超微未來超出市場預期的空間不大。

這也表示，儘管滕喆安認為美超微會出現高於市場共識14%的毛利率，但6月止一季營收若未突破51億至55億美元的業績展開，投資人恐怕不會給好臉色。

滕喆安寫道：「美超微因液冷解決方案而在競爭對手中處於領先地位，應有助於支撐其毛利率。不過，由於前述不確定性導致的訂單能見度不足，可能使美超微難以實現高於預期的營收，因此在我們看來，情況將是好壞參半。」

據彭博彙整數據顯示，追蹤美超微的18位分析師中，只有1人建議賣出，平均目標價為1,039美元左右。

AI 輝達 晶片

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