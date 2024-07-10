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稱特斯拉走勢如迷因股 債券天王分析股價「1關鍵」恐大起大落

編譯易起宇／綜合外電
特斯拉股價過去十天大漲44%，債券天王葛洛斯表示，特斯拉這走勢和迷因股沒兩樣。（美聯社）
特斯拉股價過去十天大漲44%，債券天王葛洛斯表示，特斯拉這走勢和迷因股沒兩樣。（美聯社）

昔有「債券天王」稱號的傳奇債券經理人葛洛斯（Bill Gross）表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）現在的股價走勢，就像是檔迷因股。

Business Insider報導，葛洛斯9日在社群平台X上發文表示：「特斯拉的走勢好像迷因股－基本面疲軟，股價卻直線上漲。」「不過，現在似乎每天都會有一檔新的迷因股。大部分都大起然後大落。不管是Chewy、Zapp，還是以前的舊愛GME。」

特斯拉股價9日連漲第十天，漲幅將近4%，十天來已共大漲44%，翻轉今年到4月為止創下的差不多跌幅，還反漲6%。

不過，照葛洛斯說法，這些漲幅並不能保證會一直維持下去，因為特斯拉的「基本面疲軟」。

特斯拉上周發布的上季交車量達到近44.4萬輛，比分析師預期的多出8,000輛，但仍年比下滑5.8%。由於競爭加劇和油電混合動力車的漸受歡迎，這家電動車廠正在需求方面努力拚搏。

另一方面，特斯拉近來的股價大漲也讓該公司在女股神伍德（Cathie Wood）旗下基金中的權重創下新高。

據彭博彙整數據，特斯拉現在在伍德的ARK Innovation ETF中的權重達到15.4%。特斯拉今年4月取代Coinbase，重新成為這檔基金的頭號重倉股。

這檔ETF最近幾個月並沒有買入特斯拉股票，反而還在7月賣出了幾次。該ETF今年來下跌約12%。

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