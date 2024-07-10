鮑爾：長期維持過高利率 危及經濟成長

聯準會 主席鮑爾 表示，長期維持過高利率可能會危及經濟成長。

他表示，即使最近出現一些降溫，但經濟和勞動市場仍然強勁。鮑爾提到通膨有所緩和，並重申政策制訂者將堅定地致力於將通膨率降至2%的目標。

他在書面講稿中表示：「與此同時，鑑於過去兩年在降低通膨和冷卻勞動市場方面取得的進展，通膨上升並不是我們面臨的唯一風險。」「減少政策限制太晚或太少，都可能過度削弱經濟活動和就業。」

聯準會的隔夜借款利率目前處於5.25-5.5%區間，為約23年來的最高水平，也是通膨達到1980年代初以來最高水準後連續11次升息的結果。

市場預計聯準會將於9月開始降息 ，並可能在年底前再降息25個百分點。然而，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員在6月會議上僅表示降息一次。

聯準會官員最近幾天表示，在年初的通膨數據意外飆升之後，近期的數據有些令人鼓舞。

鮑爾表示：「今年年初在實現2%的通膨目標方面缺乏進展，但最近的數據顯示出進一步的進展。」「更多利多數據將強化我們對通膨持續向2%邁進的信心。」

鮑爾每半年赴國會聽證。在9日接受參議院銀行委員會成員質詢後，10日將接受眾議院金融服務委員會質詢。