我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男性自殺率上升…南韓議員將原因歸咎於女性 挨轟「活在平行宇宙」

台灣加入美國國防供應鏈？ 林佳龍：洽談中

鮑爾：長期維持過高利率 危及經濟成長

財經新聞組／綜合報導

聯準會主席鮑爾表示，長期維持過高利率可能會危及經濟成長。

他表示，即使最近出現一些降溫，但經濟和勞動市場仍然強勁。鮑爾提到通膨有所緩和，並重申政策制訂者將堅定地致力於將通膨率降至2%的目標。

他在書面講稿中表示：「與此同時，鑑於過去兩年在降低通膨和冷卻勞動市場方面取得的進展，通膨上升並不是我們面臨的唯一風險。」「減少政策限制太晚或太少，都可能過度削弱經濟活動和就業。」

聯準會的隔夜借款利率目前處於5.25-5.5%區間，為約23年來的最高水平，也是通膨達到1980年代初以來最高水準後連續11次升息的結果。

市場預計聯準會將於9月開始降息，並可能在年底前再降息25個百分點。然而，聯邦公開市場委員會(FOMC)成員在6月會議上僅表示降息一次。

聯準會官員最近幾天表示，在年初的通膨數據意外飆升之後，近期的數據有些令人鼓舞。

鮑爾表示：「今年年初在實現2%的通膨目標方面缺乏進展，但最近的數據顯示出進一步的進展。」「更多利多數據將強化我們對通膨持續向2%邁進的信心。」

鮑爾每半年赴國會聽證。在9日接受參議院銀行委員會成員質詢後，10日將接受眾議院金融服務委員會質詢。

鮑爾 聯準會 降息

上一則

美股最錢線／「最好交易日已過」8月初會痛苦

下一則

Fed擬修改附加資本規則 美8家最大銀行可省數十億

延伸閱讀

聯準會主席赴國會作證 稱抗通膨正取得「小幅」進展

聯準會主席赴國會作證 稱抗通膨正取得「小幅」進展
日經225指數收盤創新高 印度股市停留空前高點附近

日經225指數收盤創新高 印度股市停留空前高點附近
美股財報季華爾街設高標鮑爾國會發言...市場關注

美股財報季華爾街設高標鮑爾國會發言...市場關注
川普聲勢看漲 Fed再暗示不受政治干擾

川普聲勢看漲 Fed再暗示不受政治干擾

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周