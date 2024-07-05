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紐時：OpenAI去年遭駭竊取機密 卻未公開揭露 引發資安憂慮

紐時：OpenAI去年遭駭竊取機密 卻未公開揭露 引發資安憂慮

編譯簡國帆／綜合外電
紐約時報報導，OpenAI內部訊息系統去年遭駭客入侵，竊取對最新AI技術的討論與設計細節，但高層主管決定不公開揭露，也未通報執法機關。（美聯社）
紐約時報報導，OpenAI內部訊息系統去年遭駭客入侵，竊取對最新AI技術的討論與設計細節，但高層主管決定不公開揭露，也未通報執法機關。（美聯社）

紐約時報報導，OpenAI內部訊息系統去年遭駭客入侵，竊取對最新人工智慧（AI）技術的討論與設計細節，但高層主管決定不公開揭露，也未通報執法機關，因為沒有客戶或合作夥伴的資訊遭竊，引發外界對於OpenAI多認真對待資安的憂慮。

報導指出，駭客從一個線上論壇竊取OpenAI內部員工對最新技術的討論，也竊得AI技術的設計細節，但未進入OpenAI放置與建立AI的系統。OpenAI主管去年4月在全體會議上向所有員工披露此事，也通報董事會。

不過，OpenAI主管決定不公開揭露這個消息，因為沒有客戶或合作夥伴的資訊遭竊，且認為這位駭客只是私人個人，和外國政府沒有已知連結，這起事件不會威脅美國國家安全，因此也未通報聯邦調查局（FBI）和其他執法機關。

但一些OpenAI員工擔心，中國等外國對手可能竊取目前作為工作和研究工具的AI技術，最終可能威脅國安，這也引發OpenAI多認真對待資安的疑慮，同時暴露出該公司內部對於AI風險的分歧。紐時已控告OpenAI及其合作夥伴微軟，主張AI系統侵害新聞內容的著作權。

紐時指出，在駭客入侵後，OpenAI技術專案經理艾琛布雷納致函董事會，主張該公司防範中國政府與其他外國對手竊取機密的作為不足。

艾琛布雷納說，他今年春季被開除，理由是在公司外洩露其他資訊，他主張這是政治動機使然。他在最近的播客（podcast）節目間接提到駭客事件，也披露之前未被報導過的細節，認為OpenAI的資安措施不夠強，無法在外國人士滲透該公司時，防範關鍵機密遭竊。

OpenAI發言人柏吉歐絲則表示，感謝艾琛布雷納在OpenAI任職時提出的疑慮，但與他的離職無關。

紐時認為，憂慮美國科技公司可能會遭與中國有連結的駭客侵入，仍屬合理。微軟總裁史密斯曾在國會聽證會說明中國駭客如何利用微軟的系統，對聯邦政府網路發動廣泛攻擊。但根據聯邦和加州法律，OpenAI不能以國籍為由禁止人們在該公司工作，政策研究員也認為禁止外國人才參與美國計畫，會大幅阻礙美國的AI進展。

目前AI構成重大國安風險的證據不多，OpenAI、Anthropic等業者過去一年的研究顯示，AI的危險程度並沒有遠超過搜尋引擎，只是研究員和科技業主管已長期擔心AI可能幫助創建新的生化武器，或幫助入侵政府電腦系統。

中國企業正在自行打造效能不亞於主要美國系統的AI系統，從某些面向來看，中國已超越美國，成為最大的AI人才生產國，產出近半數的全球頂尖AI研究員。

AI OpenAI 駭客

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