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AI高耗能 Google碳排量5年來增加48％

編譯劉忠勇／綜合報導

Google最新環保報告坦承，由於在多項核心產品投入AI，該公司過去五年碳排量大增近五成，更難實現2030年淨零碳排的目標。

這份在2日發布的年度報告指出，Google 2023年全年溫室氣體排放量為1430萬公噸二氧化碳當量，比2019年高出48%，也較2022年高出13%。

Google歸咎於資料中心能源消耗較高以及供應鏈的排放，並表示該公司推動AI應用於產品，可能會使未來減排更加困難。

Google說，去年資料中心碳排年增37%，攀抵公司整體碳排的四分之一。至於Google最大碳排來源是占了75%的供應鏈，也在去年增加8%。Google表示，這些碳排「近期將持續增加」。

該報告中寫道：「隨著我們進一步將AI整合到產品中，AI運算密集度也提高，將導致能源需求增加，加上我們技術上基礎建設投資預料也會增加相關的排放，減少排放可能會更具考驗。」

Google設立的目標是，到2030年時達成淨零碳排，無論是直接或間接的溫室氣體碳排皆是如此，並且讓支持營運的每個電網都全天候使用零碳能源。

在這份環保報告出爐後，Google永續長布蘭特（Kate Brandt）說，該公司仍致力於達成2030年的氣候目標，但也強調這個目標本質上「極具野心」。

據彭博分析，矽谷不惜一切代價推動AI帶動電力需求急增，威脅到整個國家能源轉型計畫以及科技巨頭乾淨能源目標。包含沙烏地阿拉伯、愛爾蘭和馬來西亞在內的一些國家，運作境內規劃的資料中心所需的能源，已經超過可用的再生能源。

Google並非頭一個將AI快速成長列為有礙實現氣候目標的大型科技業者。今年5月，微軟也表示，由於不斷投資AI，公司碳排自2020年以來增加30%，也使微軟2030年實現淨零排放的目標更加困難。

新創公司Hugging Face氣候負責人盧西歐尼（Sasha Luccioni）認為，這些數據顯示，科技業者當初在設定氣候目標時，並未料到AI大規模增長。她說：「他們不可能料到，Google報告中的基準年是2019年，絕對沒有預見到這一點。」她認為，科技公司對於建設和運作這類技術所需的能源都已措手不及。

Google在這份報告中警告，一些潔淨能源計畫在2023年期間「終止」，導致該公司可獲得的再生能源減少。該公司估計，2023年，Google資料中心的耗電量增加17%，約占全球資料中心電力消耗的7~10%，同期資料中心的耗水量也比前一年增加了17%。

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