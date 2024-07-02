波音83億回購Spirit AeroSystems 結束20年分離
波音公司同意以每股37.25元的全股票交易價格回購Spirit AeroSystems Holdings Inc.，該供應商的估值為47億元，在這家陷入困境的美國飛機製造商試圖修復其製造缺陷之際，結束長達20年的分離。
根據聲明，交易總價值約為83億元，其中包括Spirit最近公布的淨債務。根據另一份新聞稿，其競爭對手空中巴士公司還將接管Spirit為其飛機製造零件的部分業務；這家歐洲飛機製造商將以1元的名目價格購買這些資產，同時獲得5.59億元的補償。
波音公司執行長卡爾霍恩(Dave Calhoun)在聲明中表示：「我們相信這項交易符合搭機旅客、我們的航空公司客戶、Spirit和波音公司的員工、我們的股東以及整個國家的最佳利益。」
這項複雜的三向交易將波音公司與其2005年分拆的業務重新合併，作為削減成本和外包資產的整體努力之一。今年1月5日，由Spirit組裝的機身發生一場近乎災難性的事故，Spirit組裝的機身在飛行過程中丟失了一塊門形面板，隨後就宣布了將回購Spirit的建議。這次事故引發了波音公司的連鎖反應，包括大規模的管理層改組、聯邦調查和監管機構的審查。
波音支付的價格比Spirit確認進行合併談判前一天2月29日的收盤價高出30%。
空中巴士與Spirit簽訂了一份「具有約束力的條款清單協議」，該飛機製造商將收購位在美國北卡羅來納州金斯頓和法國聖納澤爾的A350機身部件生產設施。它還將尋求購買北愛爾蘭貝爾法斯特和摩洛哥卡薩布蘭卡的A220機翼和機身中段生產設施，以及Spirit總部的A220外掛架生產設施。
該交易定於明年年中完成。波音表示，它將接管「幾乎所有與波音相關的商業業務」，以及額外的商業、國防和售後業務。
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