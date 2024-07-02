波音83億回購Spirit AeroSystems 結束20年分離

波音公司同意以每股37.25元的全股票交易價格回購Spirit AeroSystems Holdings Inc.，該供應商的估值為47億元，在這家陷入困境的美國飛機製造商試圖修復其製造缺陷之際，結束長達20年的分離。

根據聲明，交易總價值約為83億元，其中包括Spirit最近公布的淨債務。根據另一份新聞稿，其競爭對手空中巴士公司還將接管Spirit為其飛機製造零件的部分業務；這家歐洲飛機製造商將以1元的名目價格購買這些資產，同時獲得5.59億元的補償。

波音公司執行長卡爾霍恩(Dave Calhoun)在聲明中表示：「我們相信這項交易符合搭機旅客、我們的航空公司客戶、Spirit和波音公司的員工、我們的股東以及整個國家的最佳利益。」

這項複雜的三向交易將波音公司與其2005年分拆的業務重新合併，作為削減成本和外包資產的整體努力之一。今年1月5日，由Spirit組裝的機身發生一場近乎災難性的事故，Spirit組裝的機身在飛行過程中丟失了一塊門形面板，隨後就宣布了將回購Spirit的建議。這次事故引發了波音公司的連鎖反應，包括大規模的管理層改組、聯邦調查和監管機構的審查。

波音支付的價格比Spirit確認進行合併談判前一天2月29日的收盤價高出30%。

空中巴士與Spirit簽訂了一份「具有約束力的條款清單協議」，該飛機製造商將收購位在美國北卡羅來納州 金斯頓和法國聖納澤爾的A350機身部件生產設施。它還將尋求購買北愛爾蘭貝爾法斯特和摩洛哥卡薩布蘭卡的A220機翼和機身中段生產設施，以及Spirit總部的A220外掛架生產設施。

該交易定於明年年中完成。波音表示，它將接管「幾乎所有與波音相關的商業業務」，以及額外的商業、國防和售後業務。