谷歌 貝萊德合作台灣太陽能

谷歌將與貝萊德合作在台灣開發一條1吉瓦的新太陽能產能，以在人工智慧(AI )熱潮中提高能源產能並減少碳排放。谷歌將向台灣太陽能開發商永鑫能源(New Green Power)進行資本投資，「以促進其大規模太陽能發電的建設」，但尚未獲得監管機構批准。谷歌並未透露投資金額。新的太陽能發電能力將為谷歌在台灣的資料中心和雲端區域提供電力。

特斯拉交車數將連兩季下降

特斯拉6月當季交車量可能下降3.7%，這將是這家電動車龍頭製造商首次連續兩季下降，因該公司面臨中國的激烈競爭以及由於缺乏價格實惠的新車型而導致的需求放緩。根據LSEG調查12名分析師的預測平均估計，該公司4至6月期間將交車43萬8019輛；有7名分析師在過去3個月大幅下修預期。特斯拉將於2日公布交車數據。

亞馬遜 迴避貝佐斯抵碳標準

亞馬遜已成為第一家迴避驗證碳抵消全球標準的公司。諷刺的是：該標準是由該公司創始人兼執行主席貝佐斯資助的非營利組織所制訂的。亞馬遜將支持另外一項新標準，幫助線上零售商和雲端運算提供者克服品質標籤補償的供應短缺問題，從而實現將溫室氣體淨排放量在2040年削減至零的目標。批評者擔心此舉可能導致市場混亂以及碳抵消標準的妥協。

專注AI企業市值6月大幅成長

專注於人工智慧(AI)的晶片製造商市值截至6月底大幅成長。輝達股價6月上漲27%，市值達到3.34兆元；但由於獲利了結和對其高估值的擔憂，月底回吐了部分漲幅。微軟市值當月成長7.6%，而蘋果市值則飆升9.6%。亞馬遜上月市值達到2兆元，成為第5家憑藉AI熱情實現這一里程碑的美國公司。博通將AI相關晶片的年度營收預期提高10%，並宣布進行股票分割；其市值躍升約20%。

咆哮小貓對Chewy持股6.6%

在帳號「Roaring Kitty」的股票網紅吉爾(Keith Gill)披露持有該美國寵物公司Chewy 6.6%的股份後，該公司股價一度飆升28%，收跌6.61%。吉爾27日在其社交媒體個人帳號中發布了一張狗的神秘照片，1日在向美國證券交易委員會 (SEC)提交的文件中披露了股權資訊。27日的貼文使Chewy股價盤中飆升至近一年高點。