歐盟指控Meta 購買有無廣告模式 違反DMA規定

歐盟 指責社群媒體 公司Meta Platforms違反了歐盟最新的數位競爭規則，迫使Facebook和Instagram用戶在觀看免費廣告或付費避免廣告之間做出選擇。

Meta從11月開始為歐洲用戶提供付費購買無廣告版本Facebook和Instagram的選項，以遵守歐盟嚴格的資料隱私規則。

在歐盟最高法院裁定Meta在向用戶展示廣告之前必須先獲得同意後，這家美國科技巨頭推出這個選項；用戶每月至少需要支付10歐元，以避免被針對個資的定向廣告鎖定。這個決定威脅到了根據用戶線上興趣和數位活動客製化廣告的商業模式。

歐盟執行機構歐盟委員會表示，調查初步結果顯示，Meta的「付費或同意」廣告模式違反了《數位市場法》(DMA)。

Meta的模式不允許用戶行使「自由同意」的權利，允許將其各種服務包括Facebook、Instagram、Marketplace、WhatsApp 和Messenger的個資結合起來，透過個人化線上廣告來定位他們。

Meta的模型也沒有為使用者提供個人化程度較低但仍與其社交網路相當的服務選項。

Meta發表聲明表示：「無廣告訂閱是遵循歐洲最高法院的指示，並遵守DMA。」「我們期待與歐盟委員會進一步開展建設性對話，以結束這項調查。」