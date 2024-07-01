美股料下半年表現佳 總統大選是變數

今年上半年表現火熱的美國股市，卻在周五最後一個交易日提不起勁，就連通膨降溫這種通常視為利多的消息也無濟於事，似預告接下來走勢不妙；但從歷來走勢來看，美股上半年表現強勁，下半年往往也會有不錯的表現，只是今年多了川普 可能再度入主白宮的變數。

標普500指數周五下跌0.4%，今年來上漲14.5%，迄今成分股市值增加了6兆美元，是有紀錄以來最大的上半年斬獲。那斯達克綜合指數周五跌0.7%，而道瓊工業指數下跌45點，跌幅0.1%。那斯達克上半年大漲逾18%，道指上漲3.8%。

費城半導體指數和台積電ADR周五各上漲0.9%和1.3%，今年上半年分別大漲31.1%和67.1%。

聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）物價顯示物價一如預期降溫，美股一度上漲1%，但有策略師指出，投資 人似對經濟數據的心態丕變 ，從聯邦基金利率掛鉤的期貨來看，交易者預料今年的降息幅度仍略低於50個基點。

投資人顯然正為另一個變數調整布局。美國總統候選人頭一場辯論會後，拜登在辯論中表現不佳，升高川普再度入主白宮的預期。

品浩（PIMCO）董事總經理坎崔爾（Libby Cantrill）說：「對市場來說，最大的重點在於赤字會居高不下，尤其在川普當選的情況下關稅可能會上升。問題是這些因素不知何時會反映於市場。」

巴克萊策略師認為，川普在11月總統選舉勝算變大，應該考量未來幾年高於目標的通膨風險。

NatAlliance證券國際固定收益部門主管布雷納（Andrew Brenner）則重申他的看法，川普在辯論中占在上風會給長債帶來帶來壓力，殖利率 曲線會更陡峭。

美國10年期公債殖利率從周四的4.287%升至4.342%。6月中旬以來，10年公債殖利率一直在4.20%至4.35%之間波動。下周公布就業在內的經濟數據以及Fed主席鮑爾在國會的作證，或許會讓美國公債擺脫目前狹幅震盪的格局。

Natixis Investment Solutions 投資組合策略師梅爾森（Garrett Melson）指出，唯一能顯著拉低殖利率的將是失業率上揚。

至於美股，LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特（Adam Turnquist）指出，從歷史紀錄來看，上半年的強勁表現，下半年往往也會有不錯的表現。

他說，在上半年回報率為正的情況下，標普500指數下半年的平均漲幅為6%。此外，當上半年超過10%，下半年的平均漲幅為7.7%，其中83%呈現正回報。