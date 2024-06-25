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熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

財經簡訊

財經新聞組／整理

比特幣一度跌至6萬美元

比特幣在紐約24日早盤持續走弱，繼上周連續第二周跌逾4%後賣壓依舊沉重。其他加密幣相關的股票也同步下挫，Coinbase一度跌逾3%，Microstrategy重挫至少4%，一方面反映出比特幣ETF的需求下滑，另一方面則是凸顯全球央行貨幣政策前景充滿變數。

根據彭博資訊的報價，比特幣24日一度跌4.8%，報6萬655.5美元。投資銀行Stifel首席股票策略師班尼斯特警告，這或許預示美股即將有「夏日修正」，投資人應提高警覺。

梅斯特：出售MBS應是選項

即將在月底退休的克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)仍然認為，聯準會需要對抵押貸款債券(MBS)的積極銷售保持開放態度，以持續努力縮小資產負債表規模。即使任何此類行動都不是「迫在眉睫」，但梅斯特指出，聯準會目前的目標是恢復只持有國債，這意味著它可能必須採取積極措施，擺脫MBS，這些債券是為恢復市場而購買的。自2022年6月以來，聯準會一直允許部分債券到期而不被替換，持有量從9兆元的峰值降至目前的7.3兆元。

目標百貨上架Shopify賣家

目標百貨(Target)與Shopify合作，在其官網上添加全新、更時尚的品牌。從24日開始，與Shopify合作的公司可以申請加入其第三方市場Target Plus。Shopify上的一些客戶是較小或嶄露頭角的品牌，使用電商平台建立和經營網站。雙方並未透露財務條款或交易期限。Target客戶體驗長席爾維斯特(Cara Sylvester)表示，Shopify將協助發現熱門商品，並迅速將其提供給Target的線上購物者。Target將把Shopify發現的一些熱門商品放到商店貨架上。

女性退休儲蓄僅達男性1/3

保德信金融集團發布調查顯示，美國女性為退休儲蓄的金額僅達男性的三分之一，這給女性退休者帶來潛在的危機。根據對905名55至75歲美國成年人的調查，男性平均為退休儲蓄了15.7萬元，而女性只儲蓄了5萬元；通貨膨脹、房價和稅收政策的變化是主要障礙。與受訪男性相比，女性關注家庭和孩子的可能性是關注儲蓄的三倍。在受訪者中，46%的男性表示他們期待退休並有更多計劃，而受訪女性的比例為27%。

退休 儲蓄 Target

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人民幣承壓 探7個月低點、中間價連4貶

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