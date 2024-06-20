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「AI的iPhone時刻來臨」輝達主宰AI市值上看10兆

財經新聞組／綜合報導
輝達CEO黃仁勳宣布「AI的iPhone時刻」已經來臨。(路透)
輝達CEO黃仁勳宣布「AI的iPhone時刻」已經來臨。(路透)

Tech Insider Network投資組合經理雷德利(Knox Ridley)表示，晶片巨頭輝達主宰人工智慧(AI)市場，就像iPhone製造商蘋果早年統治手機業一樣。

就在他發表上述言論的同一天，輝達超越蘋果和微軟，成為全球市值最高的上市公司。

Tech Insider Network預測，到2030年，輝達市值將達到10兆元。

雷德利詳細說明了他看好輝達的原因。他表示，這家晶片製造商擁有與蘋果在本世紀初發布iPhone產品時相同的優勢。也就是說，AI技術開發者將專注於現有的主流技術，就像軟體工程師很快開始依賴蘋果的操作系統一樣。

他表示：「我們眼前的趨勢正在發生變化。」輝達將站在以AI為重點的新一波科技的最前線，「我們正處於這種微趨勢的初期。」

今年3月，黃仁勳宣稱「AI的iPhone時刻來臨」，表示AI行業已經達到像iPhone橫空出世時為手機業帶來的革命性顛覆的時間點。

輝達18日收盤上漲3.51%，市值達到3.34兆元。不過一年多以前，該公司市值還未觸及1兆元門檻，排在谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟等科技巨頭之後。

回想1999年，賈伯斯才剛重新執掌蘋果。名不見經傳的晶片製造商輝達在那斯達克證券交易所上市亮相。之後只用不到3年的時間就取代聲名狼藉的石油交易集團安然，躋身史坦普500指數成分股。

即便如此，也很少有人能預見該公司會成為過去25年表現最好的股票。自首次公開募股(IPO)以來，輝達股票包括再投資股利在內的總回報率為5910.78倍。這是一個令人震驚的數字，在一定程度上證明了圍繞AI的金融狂熱正在醞釀，以及投資人將輝達視為AI熱潮的最大贏家。

不過，輝達的崛起之路並非一帆風順。從上市到被納入史指，該公司股價上漲超過1600%，市值達到約80億元。與此同時，互聯網泡沫在2000年3月達到頂點，許多科技股在泡沫破裂後暴跌。

輝達在接下來6年中日子也不好過。2008年，由於金融危機削弱了需求，而長期陷入困境的競爭對手超微(AMD)開始扭轉局面，輝達股價暴跌。

與此同時，輝達和英特爾兩家公司彼此共用功能的協議告吹，迫使輝達退出其最大的市場之一。兩家公司於2011年達成和解，英特爾同意向輝達支付15億元。

次年，輝達推出用於數據中心服務器的繪圖晶片。它們可以幫助石油和天然氣勘探以及天氣預報等複雜的計算工作，讓輝達在這個利潤豐厚的市場站穩腳跟。然而這些晶片並沒有立即熱賣。輝達股價花了近9年時間才超過2007年的高點。

2015年，輝達股價再次飆升。因為在此期間該公司的晶片成為包括自駕汽車和AI在內的新興技術的基礎。

即使在加密貨幣礦工的需求枯竭之後，數據中心的銷售仍在繼續成長。從2017財年到2021財年，輝達的數據中心營收增加了8倍。

2022年，輝達股價與其他科技股一起暴跌，這些科技股在新冠疫情榮景之後因利率飆升和需求下降而陷入困境。

輝達 AI 晶片

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