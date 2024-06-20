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法拉利首款電動車至少50萬歐元 進入等候名單是身分象徵

財經新聞組／綜合報導

知情人士透露，法拉利第一輛電動車售價將至少在50萬歐元以上，因為這家豪華汽車製造商準備開設一家工廠來專門生產該車型，並可能將集團產量提高多達三分之一。

這家以其轟耳汽油引擎而聞名的義大利品牌汽車業者表示，將在明年底推出一款電動車，而擬議的價格證明，在大眾市場競爭對手正在大幅削減電動車的銷量和價格的同時，該公司仍有信心能爭取到超級富有的駕駛人。

這款新電動車的價格，在未包括通常外加15-20%的功能和個人風格配備之後，仍遠高於今年第1季法拉利包括附加配備的約35萬歐元的平均售價，遑論許多其他競爭對手。

在這個不太獨特的細分市場中，保時捷的電動Taycan起價約為10萬歐元。

對於其首款電動車價格，或是21日將於其家鄉義大利北部馬拉內羅落成的新工廠，法拉利都不願發表評論。

不願透露姓名的消息人士表示，這座工廠對於該公司來說是一項大膽舉措。該公司去年的汽車交車數不到1.4萬輛，但新廠進入量產後，將可使產能升至2萬輛左右。

獨一無二的特性支撐著該品牌的聲望，也支撐著其高價格，因此產量的增加都將伴隨著風險。

然而，法拉利透過2022年推出的Purosangue SUV證明，它可以在傳統的雙座跑車和豪華旅行車之外取得成功。

持有法拉利股票的AcomeA SGR投資組合經理人卡爾達托(Fabio Caldato)表示：「市場對法拉利的需求不斷增力，它們有空間在不影響專利性的情況下滿足部分需求。」

法拉利目前某些型號的等待時間可能長達2年。

電動車 義大利 投資

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