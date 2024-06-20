美股最錢線／基金經理樂觀度 2年半新高

今年將過一半，而華爾街 的樂觀情緒十分高漲。

美國商銀證券發布的全球基金經理人調查(FMS)顯示，專業投資 人的樂觀情緒達到2021年11月以來的最高水準。投資組合經理人不僅沒有預見到經濟衰退，還在股票上大舉押注，尤其是「七巨頭」。現金水準則處於3年來的最低水準。

市場方面一切似乎都很好。2024年將過半，史坦普500指數和那斯達克綜合指數迭創歷史新高，18日收盤再次創下歷史新高。目前史指距離5500點僅一步之遙；若在年初時討論這個里程碑，會讓許多策略師大吃一驚。

美國之銀投資策略師哈奈特寫道：「6月基金經理人情緒處於2021年11月以來最樂觀的水平。」「我們根據現金水平、股票配置和經濟成長預期，對基金經理人情緒進行最整體的衡量，從上個月的5.99上升至6.03。」

話雖如此，這種樂觀情緒仍讓一些投資人擔心局勢即將逆轉。2021年11月華爾街也曾如此看漲；史指當年以強勁走勢結束漂亮一年，上漲逾26%。然隔年的2022年，在聯準會開始升息的推動下，史指下跌超過19%，引發大型科技股的回檔。

事實上，投資人擔心2024年下半年可能出現更大的波動。基金經理人調查顯示，對通膨的擔憂雖已消退，但仍是專業投資人最關切的話題；對地緣政治風險和美國總統選舉的關切也在上升。

32%的投資人認為，通膨是投資人心目中的第一大風險，低於5月的41%；其次是地緣政治的22%，高於5月的18%；然後是美國總統大選 的16%，高於5月的9%。

然而，調查顯示，目前市場觀點偏向樂觀。大約三分之二、即64%的基金經理人屬於軟著陸陣營，即經濟放緩但不會陷入衰退，與共識觀點完全一致。而調查也顯示，硬著陸的預期降至新低，僅5%。