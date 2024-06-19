收到傳票後 萬寶路菸商暫停在美線上銷售Zyn菸袋

在收到哥倫比亞特區的傳票 後，菲利普莫里斯國際公司(Philip Morris International Inc.)停止其頗受歡迎的尼古丁袋裝品牌Zyn在美國的線上銷售；該傳票與哥倫比亞特區禁止的調味產品有關。

菲利普莫里斯表示，初步調查顯示，華盛頓特區的風味袋裝銷售「主要與某些線上銷售平台和一些獨立零售商 有關」。該公司在一份文件中表示，該傳票已送達其附屬公司瑞典 火柴北美有限責任公司(Swedish Match North America LLC)。

該菸草公司表示，如果出現與此事相關的「不利結果」，它可能會面臨未具體說明的「重大責任」；並補充說，它將遵守提供資訊的要求。

Jefferies分析師貝內特(Owen Bennett)表示：「一個重要的問題是，有多少銷售額來自其他線上平台和獨立零售商，這些平台和獨立零售商不僅向華盛頓特區銷售，也可能向其他有香料禁令的州/地區銷售。」

Zyn透過放置在牙齦和上唇之間的類似茶包的小袋向用戶提供尼古丁，它一直是菲利普莫里斯公司在美國的成長引擎。不含菸草的煙袋大受歡迎，導致隨著需求的增加而出現供應短缺。

該產品因涉嫌針對年輕人而招致了包括參議院多數黨領袖舒默在內的立法者批評。

貝內特說，即使網上銷售僅占全國銷售量的很小一部分，但如果菲利普莫里斯發現調味 Zyn 產品在被禁止的地方銷售「很常見，並採取行動停 止這種情況，那麼可能的銷售影響就會變得很重要」。

在美國境外銷售萬寶路捲菸的菲利普莫里斯公司於2022年斥資160億元收購了Zyn製造商瑞典火柴，為其提供美國分銷網絡和新的無菸產品。此後，該公司擴大Zyn的行銷力道；該公司第1季該袋裝包裝在美國的出貨量增加近80%，達到1.316億罐。