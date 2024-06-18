衰退指標「薩姆規則」發明人：Fed不降息是在「玩火」

發明衰退指標「薩姆規則」的經濟學家薩姆（Claudia Sahm）認為，聯準會不降息可能使美國經濟陷入萎縮。(路透)

發明衰退指標「薩姆規則」（Sahm rule）的New Century Advisors首席經濟學家薩姆（Claudia Sahm）認為，美國聯準會 不降息 是在「玩火」，可能使美國經濟陷入萎縮。

財經網站CNBC報導，最近幾個月美國失業率上升，薩姆規則在華爾街 引發大量討論。因久經時間考驗而成為衰退預警訊號的薩姆規則是：失業率的三個月均值若比之前12個月的最低點高出0.5個百分點或更高，經濟就已陷入衰退了。而5月失業率自2022年1月以來首次升到4%，薩姆讀數已站上疫情初期以來最高的0.37。

薩姆表示，聯準會現在不採取漸進式降息，冒著很大的風險，薩姆規則若啟動，伴隨而來的是經濟衰退，而衰退有可能迫使決策者採取更激烈的行動。

薩姆說：「我的基線不是經濟衰退。但這是真實的風險，我不明白聯會為什麼要推進這個風險。我不知道他們在等什麼。」薩姆補充表示：「目前最糟的結果就是聯準會造成不必要的經濟衰退。」

上周一聯準會官員下調了對今年降息次數的預測，到只剩一次。這個舉動令市場意外，根據FedWatch利用利率期貨合約測算，市場仍然認為今年會降息兩次。

薩姆說，鮑爾和他的同事「在玩火」，因為等待就業增長情況「惡化」是危險之舉。失業率升高可能出現惡性循環，「如果人們失業，他們就會停止消費，然後會有更多人失業」。

她指出，通膨已經降溫，雖尚未達到目標區間，但方向是對的，失業率的走向則是錯誤的，權衡兩者，「聯準會該怎麼做顯而易見的」。