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「股神」巴菲特繼續加碼西方石油 減持比亞迪H股

編譯簡國帆／綜合外電
「股神」巴菲特。(美聯社)
「股神」巴菲特。(美聯社)

申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）加碼買進295萬股西方石油（Occidental ）股票，持股占比提高到近29%。波克夏也已減持中國電動車大廠比亞迪H股，套現約港幣3.1億元，為去年10月以來首度「出貨」。

波克夏17日在提交給美國證管會（SEC）的申報文件披露，分別在13、14及17日以約1.73億美元買進西方石油股票，也是連九個交易日買進，本月來累計增持550萬股，目前共持有約2.553億股西方石油普通股，以17日收盤價計算的價值約為153.7億美元。

波克夏執行長巴菲特似乎利用近來能源股價格疲弱的機會，增持西方石油。波克夏最新一輪買進的成本為每股略低於60美元，先該公司通常以每股不到60美元的價格買進；西方石油股價今年高峰為4月的71美元。波克夏在能源業的主要投資包括西方石油和雪佛龍（Chevron），巴菲特已大力讚揚西方石油執行長荷洛柏（Vicki Hollub），也看好該公司碳捕捉策略的潛力。

波克夏2022年8月取得美國監管當局批准，最多可買進西方石油的50%股權，另外擁有約85億美元、比重8%的西方石油特別股，以及以每股59.62美元再購買8,350萬股西方石油股票的認股權證。但巴菲特已表示，他無意收購整家西方石油。

另據香港聯交所17日的資料顯示，波克夏申報於6月11日以平均每股港幣230.46元的價位，出售134.75萬股比亞迪H股，進帳約港幣3.1億元，持股比率由7.02%降至6.9%。

波克夏2008年9月開始持有比亞迪2.25億股H股，持貨14年後於2022年8月開啟一連串售股行動，上次減持為去年10月，出售平均價約每股港幣246元，當時申報仍持有約8,761萬股比亞迪股票。但比亞迪之後股價持續下滑，到今年2月跌至約港幣170元才觸底回升。

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