面對去美元化呼聲 美仍狂吸全球跨境投資近三分之一
根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，自新冠疫情以來的跨境投資，近三分之一流進美國，遠高於疫前平均僅18%，這股趨勢顯示，去美元化的呼聲雖響，進展卻不足。但態勢也有可能出現變化。
美國利率升至數十年來最高，對海外投資者產生巨大吸引力。美國總統拜登為刺激再生能源和半導體生產而推出價值數百億美元的激勵措施，也為美國吸引了新一波外國直接投資。
相較下，自疫情肆虐以來，中國在跨境資本流動總額的占比減少了一半以上：2021-23年間，中國占3%，低於截至2019年十年間的7%左右。
但川普承諾，如果他勝選入主白宮，將扭轉拜登經濟學的主要內容，而美國聯準會也表示將在今年稍晚開始降息，因此美國的優勢可能不會持久。
Eurizon SLJ Capital執行長任永力表示，資本流動與疫前相比發生巨變，新的模式只有在中美兩國的政策發生變化時才可能改變。
4月份的數據顯示，海外對中國的投資連續第四個月放緩。由於利率處於近代最低水準，中國國內資本正大量流出，本土企業4月購匯量創2016年以來新高。
美國的經濟引擎則吸引到愈來愈多的全球資本。世界銀行上周二上調了對2024年世界經濟成長的預測，原因是美國經濟強勁擴張，這說明了美國經濟的實力。
對新興市場來說，這種態勢並不妙。根據IMF，新興國家近年來出現淨資本外流，是自2000年以來的第二次。去年，流入新興市場的FDI僅占國內生產總值的1.5%，是本世紀初以來最低。
情況也可能發生變化。聯準會的決策者上周三預測，年底前將啟動降息周期。此事可能會降低高回報美國資產對全球固定收益投資者的吸引力。
與此同時，美國11月即將舉行大選，這將加劇政策的不確定性。外界最擔心稅收、關稅和日益惡化的地緣政治緊張局勢。
美國債務飆升也引發憂慮。PWC地緣政治投資業務負責人Alexis Crow認為，這威脅到了美國吸引投資人的一些關鍵原因，包括美國國庫券作為安全投資的聲譽。
TS Lombard的Grace Fan認為，「從制度的角度看，未來最大的問題是，在下一屆總統任期內，法治能否占上風，對外國投資人和美國人都同等重要」，在去美元化的推動力量逐漸增強之際，這對於保持投資人對美國資產有足夠的信心至關重要。
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