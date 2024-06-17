面對去美元化呼聲 美仍狂吸全球跨境投資近三分之一

雖有去美元化的呼聲，但自疫情以來，美國吸走跨境投資的近三分之一。（路透）

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，自新冠疫情 以來的跨境投資 ，近三分之一流進美國，遠高於疫前平均僅18%，這股趨勢顯示，去美元化的呼聲雖響，進展卻不足。但態勢也有可能出現變化。

美國利率升至數十年來最高，對海外投資者產生巨大吸引力。美國總統拜登 為刺激再生能源和半導體生產而推出價值數百億美元的激勵措施，也為美國吸引了新一波外國直接投資。

相較下，自疫情肆虐以來，中國在跨境資本流動總額的占比減少了一半以上：2021-23年間，中國占3%，低於截至2019年十年間的7%左右。

但川普承諾，如果他勝選入主白宮，將扭轉拜登經濟學的主要內容，而美國聯準會也表示將在今年稍晚開始降息，因此美國的優勢可能不會持久。

Eurizon SLJ Capital執行長任永力表示，資本流動與疫前相比發生巨變，新的模式只有在中美兩國的政策發生變化時才可能改變。

4月份的數據顯示，海外對中國的投資連續第四個月放緩。由於利率處於近代最低水準，中國國內資本正大量流出，本土企業4月購匯量創2016年以來新高。

美國的經濟引擎則吸引到愈來愈多的全球資本。世界銀行上周二上調了對2024年世界經濟成長的預測，原因是美國經濟強勁擴張，這說明了美國經濟的實力。

對新興市場來說，這種態勢並不妙。根據IMF，新興國家近年來出現淨資本外流，是自2000年以來的第二次。去年，流入新興市場的FDI僅占國內生產總值的1.5%，是本世紀初以來最低。

情況也可能發生變化。聯準會的決策者上周三預測，年底前將啟動降息周期。此事可能會降低高回報美國資產對全球固定收益投資者的吸引力。

與此同時，美國11月即將舉行大選，這將加劇政策的不確定性。外界最擔心稅收、關稅和日益惡化的地緣政治緊張局勢。

美國債務飆升也引發憂慮。PWC地緣政治投資業務負責人Alexis Crow認為，這威脅到了美國吸引投資人的一些關鍵原因，包括美國國庫券作為安全投資的聲譽。

TS Lombard的Grace Fan認為，「從制度的角度看，未來最大的問題是，在下一屆總統任期內，法治能否占上風，對外國投資人和美國人都同等重要」，在去美元化的推動力量逐漸增強之際，這對於保持投資人對美國資產有足夠的信心至關重要。