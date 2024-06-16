美最大石油產業團體提訴訟 阻拜登發展電動車

美國最大石油產業團體美國石油業協會（American Petroleum Institute）近日向聯邦法院提起訴訟，試圖阻擋拜登政府為減少汽車及輕型卡車碳排、鼓勵電動車製造所做的努力。（美聯社）

美國最大石油 產業團體美國石油業協會（American Petroleum Institute）近日向聯邦法院提起訴訟，試圖阻擋拜登 政府為減少汽車及輕型卡車碳排、鼓勵電動車 製造所做的努力。

路透社報導，美國環境保護署（EPA）今年3月推出新的車輛排放規則，將使汽車製造商不得不生產和銷售更多電動車來達到新標準。根據這項新規，美國環保署預計在2030年至2032年間，電動車將占汽車總銷量的56%。

會員包含埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍公司（Chevron）在內的美國石油業協會認為，美國環保署這項規定超越國會授予的權限，將在不到10年的時間內從美國市場中淘汰掉大多數新燃油車和傳統混和動力車。

美國石油業協會高級副總裁兼法律總顧問麥爾斯（Ryan Meyers）說：「今天，我們將採取行動保護美國消費者、美國製造業工人和我們國家得來不易的能源安全，免於這項侵犯性政府命令。」

這起案件已於13日向華府巡迴上訴法庭提起。美國環保署以不對正在進行中的訴訟發表評論為由，對此不予置評。

美國國家玉米種植協會（National Corn Growers Association）、美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）以及6家汽車經銷商，將與美國石油業協會一同作為共同聲請人。這些汽車經銷商代表16個品牌，在美國各地共同經營數十間經銷公司。

這2個農業團體依靠燃油車來支持玉米酒精產業。

明尼蘇達州（Minnesota）農民兼美國國家玉米種植協會主席沃勒（Harold Wolle）說：「環保署批准只專注於電動車的排放標準，忽略了玉米酒精在減少溫室氣體排放和應對氣候變遷方面已被證實的益處。」

25個共和黨州的檢察長已在4月起訴美國環保署，要求阻止同樣的規定。

這是美國總統拜登（Joe Biden）實施的最重要環保法規之一，他將應對氣候變遷作為總統任期間的關鍵支柱，但這也使他與重要盟友聯合汽車工會（United Auto Workers）間的關係變得複雜。

聯合汽車工會在向電動車轉型的路上進展緩慢。

美國汽車業普遍支持新的排放標準。在最終推出的規則中，拜登因汽車工人的強烈反對，削減採用電動車的目標，但這項舉措對於石油產業的安撫作用甚微，因為石油業需要依靠燃油車才能生存。

共和黨總統參選人川普（Donald Trump）多次嚴厲批評電動車，並承諾取消新的排放標準。