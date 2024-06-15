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分析師：投資人對美股太樂觀 將付出代價

財經新聞組／綜合報導

最近一段時間，投資人對美股的看法變得過於樂觀，不過他們即將為這種過於樂觀的情緒付出代價。

美國個人投資人協會(AAII)近日調查顯示，看漲者占比比看跌者高出20多個百分點；與此同時，瑞銀(UBS)、BMO和摩根史坦利等投行策略師紛紛調升史坦普500指數的目標價。自去年10月底見底以來，史指已經上漲26%，因此調升目標價可以理解的。

但Renaissance Macro Research分析師德格拉夫(Jeff deGraaf)認為，有時候市場會變得過於樂觀，目前的情況可能就是這樣。他指出，《投資人情報》(Investors Intelligence)最近的調查顯示，雖然過去13周史指只上漲約5%，但仍有60%的受訪者看漲美股；但5%的漲幅其實與50%的比率更為一致，「當看漲者占比高於歷史水平時，股市回報率往往低於平均水平。」

美國商銀的調查顯示，基金經理人投資組合中現金僅占4%，為3個月來最低水平，這個現象特別令人擔憂。現金比例低於4%就是賣出訊號。

基金經理人已經開始變得更加謹慎。Mahoney Asset Management的馬洪尼(Ken Mahoney)就是其中之一。他自稱目前並未把剩下的現金用於買股票，「因為股市剛剛出現了一些幅度很大的漲勢」。他還說正在等待股市下跌，然後再買更多股票。

這種猶豫情緒可能會導致股票缺少買家，並使其處於非常脆弱的位置。股市即將出現「裂痕」的早期跡象正在顯現。首先，股市對利多和利空的反應並不積極。5月28日的數據顯示，消費者信心指數漲幅超出預期，但當日收盤時史指幾乎沒有變化；5月30日美國經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)將美國第1季GDP增幅從1.6%下修至1.3%，當日史指下跌了0.6%。這是股市越來越脆弱的跡象。

投資 美股 摩根史坦利

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