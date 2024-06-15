馬斯克 薪酬案獲77%投票 支持

14日發布的公司文件顯示，雖然遭到一些機構投資 者和代理諮詢公司的強烈反對，馬斯克(Elon Musk)的560億元薪酬方案在特斯拉投資人年會上贏得壓倒性的77%選票。該文件沒有根據投資人類型細分投票情況，但強調馬斯克獲得散戶投資人的支持，其中許多人都是這位善變的億萬富翁的粉絲。文件顯示，持有17.6億股的投資人投票支持這項薪酬方案，這是美國企業史上最大一筆薪酬方案；5.289億股投資人投下反對票，2060萬股棄權。

微軟67億歐元建立資料中心

微軟計劃投資66.9億歐元在西班牙東北部阿拉貢地區開發新資料中心。該地區正在成為歐洲主要的雲端運算中心。阿拉貢地區政府表示，這家美國科技巨頭已申請在薩拉戈薩市外的一處地點建造資料中心的建築許可證，證實了當地報紙《先驅報》的報導。地方政府表示，該公司的投資將分10年進行。繼主要競爭對手亞馬遜的雲端運算部門AWS之後，微軟也將目光投向了阿拉貢。亞馬遜上個月宣布在未來10年內投資157億歐元在阿拉貢建置資料中心。

傳FAA調查波音空巴假鈦案

《紐約時報》報導，美國聯邦航空管理局(FAA)正在調查偽造文件，這些文件用於驗證最近製造的一些波音和空中巴士飛機中使用的鈦的真實性。報導指出，Spirit AeroSystems也在調查這些文件；該公司為波音供應機身，為空中巴士供應機翼。鈦是航太供應鏈中的重要組成部分，用於製造飛機的起落架、葉片和渦輪盤。FAA正在調查問題的範圍，並試圖確定對配備這些零件飛機的短期和長期安全影響。一家零件供應商在製造噴氣機的材料上發現因腐蝕而產生的小孔，隨後進行了調查。

信用卡業300億和解恐遭駁回

Visa Inc.和萬事達卡與零售商之間就信用卡刷卡費用上限達成的300億元和解協議，可能會被布魯克林的聯邦法官駁回。根據法庭記錄，美國紐約東區地方法院法官布羅迪在13日的聽證會上表示可能不會批准這筆交易。她雖尚未正式做出裁決，但根據法庭評論摘要，她將在未來幾天「發布書面決定」。幾十年來，零售商一直在努力削減接受卡片支付的成本。