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OpenAI加速賺錢了 奧特曼透露今年營收有望達34億美元

編譯葉亭均／綜合外電
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼。(美聯社)
ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼。(美聯社)

彭博資訊引述知情人士的說法報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）向員工表示，今年公司營收可望達到34億美元。若以外界預估數字來計算，這代表OpenAI營收將比去年大增逾一倍。

知情人士透露，奧特曼在12日的員工大會上表示，在今年預估的34億美元營收中，大約32億美元來自OpenAI的產品和服務；另外，由於透過微軟Azure提供各界能使用自家AI模型的服務，預料將產生約2億美元營收。

科技資訊網站The Information率先報導了OpenAI的營收數字。該媒體先前報導指出，在2023年年底，OpenAI年化後的營收為16億美元。

OpenAI對上述消息不予置評。

在AI發展趨勢中，OpenAI已成為主要力量，主要拜其聊天機器人ChatGPT旋風式的成功，帶動了生成式AI的狂潮。今年稍早，OpenAI完成一輪要約收購，讓這家新創公司估值達到860億美元。

近幾個月來，OpenAI一直致力於透過向企業客戶銷售服務來提高其AI產品的營收，還開始訓練一個更強大的AI模型，以保持領先優勢。

在本周稍早，OpenAI聘僱了在地化社群網路服務業者Nextdoor的前執行長傅萊爾（Sarah Friar）擔任財務長，填補該職位兩年來的懸缺。傅萊爾將協助該公司持續投資於AI研究、帶動全球業務持續成長。

AI OpenAI 奧特曼

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