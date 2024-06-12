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Fed決策／數據將決定今年僅只1次的降息是否挪到大選過後

編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾說，周三通膨報告「是朝正確走向的一步…但不該過於受任何單一數據點的影響。」(美聯社)
鮑爾說，周三通膨報告「是朝正確走向的一步…但不該過於受任何單一數據點的影響。」(美聯社)

聯準會（Fed）周三預測今年只降息1次，儘管同日公布數字顯示通膨已降溫，官員仍表明不急於降息，首度降息的時機可能挪後到12月。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）這次無異議決議將基準利率維持在5.25%-5.5%的目標區間內，連續七次會議按兵不動。

從新的經濟預測來看，19位官員中有15人預料Fed今年會降息，其中一半預計會降息一到兩次。預測的中位數反映是只有一次降息的預期。

Fed 今年7月、9月、11月和12月還有四次開會，官員在所謂點狀圖的利率預測，再度降低9月降息的預期。在當天通膨報告公布後，9月降息的預期一度上升。

Fed主席鮑爾在記者會上說：「我們在通膨方面取得相當不錯的進展。」他說，周三通膨報告「是朝正確走向的一步…但不該過於受任何單一數據點的影響。」

他說，若要降息，「我們需要看到更多良好的數據。」

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率意外趨緩至3.3%，主要反映汽油價格下滑。剔除能源和食物的核心CPI升幅也低於預期。

鮑爾語帶保留，但並未澆熄投資人對通膨降溫的雀躍心情。在周三的交易中。那斯達克綜合指數和標普500指數各漲1.5%和0.9%，雙雙再創新高。美國2年期公債殖利率下跌7.2個基點至4.7623%。10年期公債殖利率下跌7.6個基點至4.3277。

路透認為，Fed最新預測可能進一步排除11月5日美國總統大選前降息的可能性，儘管Fed在政策聲明中已調整措詞，認為2%通膨目標方面「略有」進一步進展。

利率期貨交易員仍然預計Fed會在9月開始降息，並有可能在年底前二度降息。

鮑爾也淡化點狀圖的重要性，強調不確定性很高，委員個別預測都有其道理，但一切動向都將取決於最新數據。

Annex Wealth Management首席經濟學家Brian Jacobsen說：「市場比經濟更在乎的是，今年是降息兩次還是只降息一次。Fed基本上是在重新安排降息計畫。」

鮑爾表示，新的預測反映決策者對通膨前景的「保守」看法。儘管「最近單月數據稍有放緩」，但還不足讓決策者通膨持續朝向2%回落更有把握。

他說：「當我們有（信心）時，我們就可以考慮放鬆政策。」

官員也提高對長期利率落點的預測，中位數從3月的2.6%提高到2.8%。鮑爾表示，Fed官員「認為利率不太可能降至疫情前的水平」。他指出，所謂的中性利率是一個長期利率，Fed仍然認為目前的利率是限制性的。

Fed 如今預計年底通膨率為2.6%，略高於3月預測的2.4%。

今年開始降息的時間或許比投資人預期更晚也更慢，但點狀圖顯示政策利率明年會快速下降，2025年和2026年都會調降整整一個百分點。

新的經濟預測顯示，儘管第1季經濟遲緩，但今年經濟成長仍可望達到趨勢之上的2.1%，失業率也將維持在目前4%的水準。

美國通膨和利率走勢比較。(路透)
美國通膨和利率走勢比較。(路透)
從新的點狀圖來看，19位官員中有15人預料Fed今年會降息，其中一半預計會降息一...
從新的點狀圖來看，19位官員中有15人預料Fed今年會降息，其中一半預計會降息一到兩次。(路透)

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