PIMCO：商業房地產爆雷 美更多地區銀行恐倒閉

合眾銀行提列更多備撥資金以應對可能的壞帳問題。（美聯社）

太平洋投資 管理公司(PIMCO)預計，美國地區銀行將出現更多倒閉事件，因為這些銀行帳面上的問題商業房地產貸款 「非常集中」。

Pimco全球私人商業房地產團隊負責人墨瑞(John Murray)表示，對於從購物中心到辦公室等各個領域的貸款機構來說，「真正的困境才剛開始」。

聯準會何時降息的不確定性加劇了商業房地產行業面臨的挑戰，高借貸成本重挫了估值並引發違約，導致貸方陷入難以出售的資產困境。墨瑞表示，與一些市場預期相反，大型銀行一直在提早出售一些優質資產，以避免更大的損失。

他表示：「然而，隨著壓力貸款因到期而增加，預計銀行將開始出售這些更具挑戰性的貸款，以減少問題貸款風險。」

地區銀行尤其感受到這種動盪，這增加了它們的商業房地產曝險，而在許多情況下，這些銀行的價值現在僅為其巔峰時期價值的一小部分。自去年幾家小型銀行倒閉以來，投資人一直對它們感到擔憂。今年稍早，以資產計算最大的地區性銀行合眾銀行將第1季信貸損失撥備增加至5.53億元。

墨瑞表示，對於大型銀行來說，房地產風險預計不會導致系統性故障，因為它們的商業房地產貸款在2008年危機後受到限制。但補充說，借款人未能償還貸款意味著它們的貸款量比2021年和2022年還要少。

與此同時，許多抵押房地產投資信託(REITs)開始採取限制性作法，限制了承保新投資的能力。喜達屋房地產收入信託上個月收緊了股東的贖回能力，以保持流動性並避免資產出售；而黑石公司價值590億元的房地產信託的贖回請求則有所增加。

墨瑞表示，主要公共抵押REITs的貸款量較2021年水準下降了70%。

他表示，雖然銀行往往較受新聞關注，另一個需要密切關注的領域是美國債務基金發放的超過2000億元貸款將於2025年到期。其中許多貸款是在2021年定價高峰期發放的，通常期限為3年，利率上限為3年。