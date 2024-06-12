我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大熊貓「福寶」返中後首度公開亮相 好奇張望新家院子

前中情局長豪宅3000萬售出 聖瑪利諾房市創新高

PIMCO：商業房地產爆雷 美更多地區銀行恐倒閉

財經新聞組／綜合報導
合眾銀行提列更多備撥資金以應對可能的壞帳問題。（美聯社）
合眾銀行提列更多備撥資金以應對可能的壞帳問題。（美聯社）

太平洋投資管理公司(PIMCO)預計，美國地區銀行將出現更多倒閉事件，因為這些銀行帳面上的問題商業房地產貸款「非常集中」。

Pimco全球私人商業房地產團隊負責人墨瑞(John Murray)表示，對於從購物中心到辦公室等各個領域的貸款機構來說，「真正的困境才剛開始」。

聯準會何時降息的不確定性加劇了商業房地產行業面臨的挑戰，高借貸成本重挫了估值並引發違約，導致貸方陷入難以出售的資產困境。墨瑞表示，與一些市場預期相反，大型銀行一直在提早出售一些優質資產，以避免更大的損失。

他表示：「然而，隨著壓力貸款因到期而增加，預計銀行將開始出售這些更具挑戰性的貸款，以減少問題貸款風險。」

地區銀行尤其感受到這種動盪，這增加了它們的商業房地產曝險，而在許多情況下，這些銀行的價值現在僅為其巔峰時期價值的一小部分。自去年幾家小型銀行倒閉以來，投資人一直對它們感到擔憂。今年稍早，以資產計算最大的地區性銀行合眾銀行將第1季信貸損失撥備增加至5.53億元。

墨瑞表示，對於大型銀行來說，房地產風險預計不會導致系統性故障，因為它們的商業房地產貸款在2008年危機後受到限制。但補充說，借款人未能償還貸款意味著它們的貸款量比2021年和2022年還要少。

與此同時，許多抵押房地產投資信託(REITs)開始採取限制性作法，限制了承保新投資的能力。喜達屋房地產收入信託上個月收緊了股東的贖回能力，以保持流動性並避免資產出售；而黑石公司價值590億元的房地產信託的贖回請求則有所增加。

墨瑞表示，主要公共抵押REITs的貸款量較2021年水準下降了70%。

他表示，雖然銀行往往較受新聞關注，另一個需要密切關注的領域是美國債務基金發放的超過2000億元貸款將於2025年到期。其中許多貸款是在2021年定價高峰期發放的，通常期限為3年，利率上限為3年。

貸款 房地產 投資

上一則

美股最錢線／策略師：Fed不降息 史指將跌8.5%

下一則

華為智界R7車 叫陣Model Y

延伸閱讀

孫曉雅卸任前演講 強調美台關係、鼓勵女性別怕作第一

孫曉雅卸任前演講 強調美台關係、鼓勵女性別怕作第一
智庫專家：美國自己才是美元最大的威脅

智庫專家：美國自己才是美元最大的威脅
「台灣也是美國的核心利益」 鄧聿文分析3原因

「台灣也是美國的核心利益」 鄧聿文分析3原因
美關島定期攔測飛彈 中：美軍備競賽毀和平 激化分歧

美關島定期攔測飛彈 中：美軍備競賽毀和平 激化分歧

熱門新聞

超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

蘇姿丰宴請供應鏈夥伴 晚宴價位較輝達高十倍

2024-06-04 14:51
黃仁勳的兒子、輝達資深產品經理黃勝斌（Spencer Huang）（中）曾在台北經營酒吧。 中央社

黃仁勳兒女進輝達前曾開酒吧當廚師「多元經歷」引關注

2024-06-07 15:25
一名身材姣好的女粉絲，要求黃仁勳在胸部上簽名。圖擷取自臉書粉專「游庭皓的財經皓角」

女粉當眾掀衣露豐滿上圍 黃仁勳小心翼翼留「千億簽名」

2024-06-05 14:58
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

新聞評論／黃仁勳踩北京紅線 輝達棄守中市場？

2024-06-06 21:15
市場資料公析公司S3 Partners說，輝達（NVIDIA）空頭押注已達340億美元。（歐新社）

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

2024-06-07 05:34
超微（AMD）執行長蘇姿丰在台北電腦展致開幕詞。(路透)

大摩指AMD的AI晶片前景沒投資人看的樂觀 建議改買這兩檔

2024-06-11 02:45

超人氣

更多 >
好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下