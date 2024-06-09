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跟著輝達投資一定賺？四檔持股今年表現三好一壞 這檔跌慘了

編譯吳孟真／綜合外電
輝達持有這四檔上市公司股票，今年來的表現是三好一壞。（路透）
輝達持有這四檔上市公司股票，今年來的表現是三好一壞。（路透）

人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）是去年來表現最好的股票之一，也陸續增持了四家上市公司股票。這四檔股票今年來的表現是三好一壞，輝達持股最多的Recursion製藥，股價下跌13%，全年表現預料是2022年來最差。

根據輝達提交給美國證管會（SEC）的最新13F申報文件，截至3月底，該公司持有安謀控股（Arm Holdings）、醫療影像開發商Nano X、音訊識別AI軟體業者SoundHound和Recursion製藥這四家上市公司股票。

其中，輝達持有196萬784股安謀股票，價值2.689億美元，為其第二大的持股。安謀ADR今年來已大漲82%，目前市值為1,430億美元。

SoundHound和Nano X今年迄今股價分別上漲119%和23%，雙雙締造歷來最佳表現，這兩家公司的市值分別為16億美元和4.68億美元。輝達持有173萬883股的SoundHound股票，價值834萬美元。

SoundHound與安謀股價皆受到AI熱潮加持。在5月傳出安謀計劃在2025年推出首批AI晶片後，安謀ADR股價應聲上揚。

輝達持有5萬9,632股的Nano X股票，價值48萬3,091美元。Nano-X 4日宣布在線上醫療諮詢服務Second Opinions推出AI功能，藉此推廣透過胸腔和腹部的電腦斷層掃描，發現慢性病的早期徵候。

至於輝達最大的持股部位是Recursion製藥，共持有770萬6,363股，價值6,940萬美元。市值21億美元的Recursion去年7月宣布，輝達因看中其利用AI協助開發藥物而進行投資。道瓊市場數據卻顯示，有別於輝達其他持股，Recursion製藥今年來下跌13%至每股8.61美元。

回歸輝達本身，在投資人看好AI前景的帶動下，輝達近來屢破里程碑，股價在過去一年來飆漲212%，今年來也躍增144%。該公司5月公布優於市場預期的財報以來，股價攀升了27%。

輝達 AI 安謀

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