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財經簡訊

財經新聞組／整理

美商銀：降息暗示經濟麻煩

美國商銀策略師表示，聯準會降息反而可能是經濟麻煩的訊號。美股自10月以來一直在上漲，雖然利率環境長期偏高，但經濟和企業獲利仍保持穩定。投資人希望聯準會能夠在經濟成長受到嚴重損害之前開始放鬆政策。但美國商銀首席美股策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，聯準會降息將是「麻煩的第一個跡象」。如果市場對2024年下半年降息更有信心，硬著陸的可能性就會增加。

微軟Game Pass上架決勝時刻

微軟的Xbox Game Pass將在9日的年度電玩遊戲展示會上成為焦點：這家軟體巨頭準備在訂閱服務上推出其最暢銷的《決勝時刻》系列的最新版本。微軟的電玩業務一直在努力應對來自索尼PlayStation遊戲機的激烈競爭以及行業整體放緩，在Game Pass上推出《決勝時刻》將代表微軟對這項新興服務的重大押注。此舉可能會促進訂閱服務的成長。截至2月該服務擁有3400萬訂閱者。但這也可能影響最令人垂涎的動視暴雪系列遊戲的銷售額。微軟去年10月以690億元收購了動視暴雪。

GameStop上季銷售減29%

電玩零售商GameStop目前正因迷因交易員「Roaring Kitty」炒作而上演另一波交易熱情，但其慘淡的第1季業績並沒有顯示出營運好轉的跡象。這家電玩零售商上季淨銷售額為8.818億元；比一年前的12.37億元下降29%。銷售額降幅超出兩位研究該股的華爾街分析師的預期；根據 FactSet，他們估計銷售額在9到10.9億元之間。GameStop本季虧損3230萬元，比上年同期的5050萬元虧損收窄。

字節跳動投資馬國設AI中心

馬來西亞貿易部長表示，社群媒體應用程式TikTok母公司字節跳動計畫投資約100億林吉特、約合21.3億美元，在馬來西亞建立人工智慧(AI)中心。投資、貿易和工業部長阿濟茲(Tengku Zafrul Aziz)表示，根據協議，字節跳動還將額外投資15億林吉特，擴大其在馬來西亞柔佛州的數據中心設施；這是眾多全球科技公司向東南亞擴張的最新舉措。他在X貼文中表示：「字節跳動的這項額外投資無疑將幫助馬來西亞實現2025年數位經濟占國內生產總值22.6%的目標。」

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