去年新增60萬個冠全球 美百萬富達750萬人

最新研究顯示，美國去年新增百萬富翁數量遠遠超過世界其他地區，新增了60萬名百萬富翁，並創造了創紀錄的財富。

凱捷諮詢(Capgemini)的報告顯示，2023年美國百萬富翁人數成長7.3%達750萬人，總財富增至26.1兆元，較2022年成長7%。

雖然利率 仍然偏高，但股市在2023年底反彈，加上數兆美元的政府支出和紓困 措施繼續創造美國財富。

財富金字塔最頂端的人的財富成長最快。2023年身家在3000萬元以上的美國人增加了7.5%，達到10萬，而他們的財富則飆升至7.4兆元。

以全球論，超高淨值個人僅占百萬富翁人口的1%，但現在卻擁有總財富的34%，代表即使在富人中，財富集中度也日益提高。

最大的問題是，過去10年由低利率和流動性轉而由新冠疫情紓困和人工智慧(AI)推動的財富榮景能否持續。凱捷金融服務研究院全球負責人加內姆表示，全球衝突、選舉、利率和潛在的經濟放緩都可能減緩財富創造的步伐。

事實上，全球財富狀況看來比美國更為複雜。總財富增至創紀錄的86.8兆元。

除了北美之外，亞太地區的百萬富翁成長最為強勁，達到4.8%；其次是歐洲，成長4%；拉丁美洲成長2.7%，中東成長2.1%，非洲下降0.1%。

報告指出，在投資 方面，富人正將資金從安全的財富保值型資產轉向更積極的成長型資產。持有的現金和現金等價物已從2023年初占投資組合的34%高點下降至1月的25%，這意味著他們開始動用現金。

固定收益持有量從15%躍升至20%，房地產投資從15%增加到19%。股票持有量持續下降至21%，為20多年來的最低水準。即使主要股指今年表現良好，像是史坦普500指數今年來上漲12%，那斯達克指數上漲14%，但富裕的投資者正在迴避主要由少數幾家大型科技股驅動的股市。