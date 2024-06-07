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小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

小摩、花旗堅持押注Fed下月降息 今天就業數據見真章

編譯黃淑玲／綜合外電
7日將公布的美國5月就業報告，會是研判美國聯準會降息始點的關鍵。 （美聯社）
7日將公布的美國5月就業報告，會是研判美國聯準會降息始點的關鍵。 （美聯社）

摩根大通（小摩）和花旗集團，是華爾街少數現在仍預測美國聯準會（Fed）將在下個月降息的主要銀行。今（7）日將公布的就業數據將是判斷他們的預測是否準確的最清晰指標。

由利率交換合約市場來看，交易員4月已排除7月降息的可能，認為聯準會在11月之前，都會維持利率不動。不過最近幾天，降息將會提早的情勢轉強，且令全球債市出現自去年12月以來最長的上漲。

今天美國將公布就業數據，這是聯準會下周召開利率會議前，最後發出的主要經濟資料。聯準會下周開會後，將為今年剩餘時間設定新的利率預測。

Janus Henderson Investors美國固定收益主管威蘭斯基說：「只有就業市場傳來明顯轉弱的消息，才會讓大家回過頭來認為7月就將降息。」

今年一開始時，市場大多預期聯準會今年至少會降息6碼，相關的衍生商品合約也反映了這樣的預期。然而不久後，美國通膨走弱的進度卻停滯，勞力市場持續強健。這讓降息沒了理由。

可是過去一周多項疲弱經濟數據陸續發布，降息的機會升高，又開始有聯準會最快可能9月開始降息的預期。

關於今天將公布的美國5月就業報告，彭博資訊訪調分析師所估的中位數是，非農就業新增18.5萬人，仍比4月的17.5萬人增加，但成長幅度是過去一年來最小。

花旗的Fed降息預測，今年會有四次降息，7月是第一次。花旗美國經濟首席經濟學家霍蘭霍斯特說，他的團隊預測5月非農就業增加14萬人，失業率由3.9%上升至4%。

摩根大通美國經濟首席經濟學家費羅里表示，基於4月的通膨數據，小摩維持對7月就開始降息的預測。4月的通膨雖仍高於Fed所希望看到的數字，但朝正確方向發展。但他也強調，需要看到勞動市場更多冷卻。小摩團隊估計5月非農就業增加15萬人。

降息 就業 聯準會

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